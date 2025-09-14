Republica Moldova, alegeri parlamentare 2025. Candidaţii „de la naftalină” (I)

Republica Moldova. Mai mulţi politicieni care au lipsit din politica moldovenească şi chiar din spaţiuul public perioade îndelungate, candidează pentru un mandat în Parlament. Majoritatea sunt înscrişi pe listele partidelor pro-ruse sau pseudoeuropene.

În timp ce deţineau funcţii publice înalte, aceştia au promovat deschis o politică anti-europeană şi anti-românească, pe placul Kremlinului. Unii, după ce ai rămas fără funcţii şi locuri de frunte în partide, au promis să numai revină în politică.

Astfel, rămâne un mister faptul ce i-a determinat ca peste ani să revină în politică şi să fie înscrişii în liste electorale. Cu şanse reale ca să ajungă în Parlament. În condiţiile când la 28 septembrie urmează să se decidă dacă Republica Moldova va urma parcursul european sau va reveni sub vasalitatatea Moscovei.

Blocul „Alternativa”, considerat „calul troian al Kremlinului”, a readus "la viaţă” mai mulţi politicieni pe care electoratul dintre Nistru şi Prut a început să uite. Includerea lui Mark Tkaciuk în componenţa blocului „Alternativa” a fost o surpriză chiar şi pentru unii fruntaţi din Mişcarea Alternativa Naţională (MAN). Formaţiune fondată de primarul de Chişinău, Ion Ceban.

Şi oricât nu s-ar bate cu pumnul în piept foştii comunişti de la „Alternativa” că sunt pro-europeni şi aproape că unionişti, Mark Tkaciuk este capacul care acoperă ultimul strop de credibilitate faţă de blocul respectiv.

Mark Tkaciuk a fost considerat și supranumit „ideologul”, „strategul” sau „eminența cenușie” a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Formaţiune care i-a zămislit politic pe Igor Dodon şi Ion Ceban.

De naţionalitate ucrainean, Mark Tkaciuc a fost întotdeauna un pro-rus înverşunat şi un anti-european înrăit.

În 2001 a fost unul dintre organizatorii campaniei electorale a Partidului Comunist. Ulterior a fost ales de cinci ori deputat în Parlament pe listele PCRM. De două ori, în 2001 și în 2005, a renunțat la mandat în favoarea funcției de consilier prezidențial al lui Vladimir Voronin.

În 2012, fiind membru influent în Partidul Comuniștilor, Mark Tkaciuk a îndemnat societatea și instituțiile de drept la nesupunere civică față de guvernarea pro-occidentală de atunci.

Tkaciuk a dispus de mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, până ce a renunțat la acesta din proprie dorință, în ziua de 23 mai 2014.

Într-un interviu din 11 septembrie 2014, acesta a declarat că se retrage definitiv din politică și că-și va consacra activitatea de mai departe lucrărilor științifice și că nu va mai colabora cu niciun politician. Promisiune care a încălcat-o în scurt timp.

Mark Tkaciuk şi-a încălcat jurământul în august 2019, când a anunțat că fondează un nou partid, numit Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, împreună cu Iurie Munteanu, fost deputat comunist și el, împreună cu care a părăsit PCRM în 2014. În statutul partidului fondat de pretinsul pro-european se arată că acesta

susține suveranitatea, integritatea teritorială, neutralitatea permanentă şi continuarea consolidării statalității R. Moldova” .

Mark Tkaciuk a recunoscut recent la o emisiune la TV8 că i-a recomandat lui Vladimir Voronin, în 2003, să semneze documentul de federalizare a Republicii Moldova cu Vladimir Putin.

Se vehiculează că Mark Tkaciuk ar fi fost implicat în organizarea violenţelor din aprilie 2009.

În presă s-a vehiculat că Tkaciuk ar fi avut o relaţie romantică cu jurnalista Natalia Morari. Cea care l-a ajutat pe regretatul strateg al Kremlinului, Eduard Baghirov, învinuit de organizarea violenţelor din aprilie, să fugă din Republica Moldova. Şi care s-a cuplat cu Veaceslav Platon, dând naştere unui băieţel.

Congresul Civic a participat la alegerile parlamentare anticipate din 2021, Marc Tkaciuk fiind al treilea pe lista electorală. Formațiunea a înregistrat un scor de 0,77% sau 11 269 de voturi.

După o pauză în viaţa politică, partidul lui Tkaciuk îşi încearcă norocul la alegerile locale din 2023. Cel care cândva demoniza Uniunea Europeană a candidat pentru funcția de primar în municipiul Bălți. Fiind şi primul și primul pe lista de candidați pentru Consiliul Municipal Bălți a Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic. Ca în final să nu câştige nici una, nici alta. Chiar într-un oraş cu populaţie prenponderent vorbitoare de limbă rusă.

Apare întrebarea cum a fost acceptat Mark Tkaciuk în blocul „Alternativa”, luând în consideraţie rezultatele modeste ale lui Tkaciuk pe scena politică din ultimii ani? Se vehiculează că acesta ar fi acum „eminenţa cenuşie” şi strategul electoral al blocului, ai căror lideri mint chiar de la fondare.

Mark Tkaciuc nu a venit „cu mâna goală” în blocul „pro-european”. În lista electorală a „Alternativei” au fost incluşi Iurie Muntean, Zurab Todua și Mihail Poleanschi. Anti-români convişi care au demonizat în repetate rânduri Uniunea Europeană. Şi care acum, după ani, când au fost uitaţi şi de alegătorii loiali în politică, au şanse să revină în Parlament.

Fost vice-ministru al Economie, în aprilie 2009, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova dpe lista PCRM. A fost numit președinte al Comisiei Politică Economică, Buget și Finanțe. La alegerile anticipate din iulie 2009 şi 20]10 din nou a fost ales ca deputat.

În 2010 Muntean a devenit secretar executiv al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. La 3 februarie 2012 Vladimir Voronin a declarat că va înainta candidatura lui Muntean la președinția PCRM la următorul congres al partidului. Ca în 2014 să fie fugărit din partid împreună cu Mark Tkaciuk.

Cunoscut pentru poziția sa moldovenistă agresivă, Iurie Muntean a apărut în public la unele mitinguri într-un tricou care avea inscripționat pe el în grafie kirilică „Eu sunt moldovan, eu grăiesc moldovenește”.

Zurab Todua este un alt antiromân şi moldovenist pro-rus din blocul „pro-european” „Alternativa”. Fost deputat comunist, Zurab Todua a fost corespondent special, apoi observator (recenzor) al ziarelor „Панорама” (Panorama), „Россия” (Rossia) și „Новая газета” (Novaia gazeta) din Rusia. A fost colaborator știițific al Centrului de cercetări civilizaționale și religioase de pe lângă Academia de Științe a Rusiei (1998 - 2001) și colaborator știițific al Institutului de Religie și Politică (Moscova, 2002-2007).

În calitate de doctor în istorie, Zurab Todua fost întotdeauna pe poziţia că moldovenii reprezintă o naţiune aparte, Rusia a eliberat Basarabia de sub ocupaţia românească, când „moldovenii erau torturaţi, înfometaţi şi folosiţi ca ţinte vii de către jandarmii români”.

Mihail Poleanchi, fost redactor şef la ziarul „Comunistrul” şi deputat din partea Partidului Comuniştilor, aproape necunoscut electoratului, i-a făcut „concurenţă”lui Ion Ceban la alegerile din 2023. Ca să nu câştige niciun procent.

Vorbitor de limbă rusă, Poleanschi este promotorul ideii că Basarabia a fost eliberată de ruşi de sub ocupaţie românească. Şi locul eu este alături de Rusia. Este nostalgic după fosta URSS.

Vasile Tarlev a revenit în politca moldovenească în 2024, după o pauză de 16 ani. În politica mare a intrat în 2001, când Partidul Comuniștilor a ajuns la guvernare și l-a investit în fruntea Guvernului. Până atunci a fost director la fabrica de cofetărie „Bucuria”. Din care cauza a fost supranumit „Bombonel” şi „Şokoladnîi zaieţ” (Iepuraşul de ciocolată n.r.).

S-a aflat la şefia Guvernului până îla 19 martie 2008. S-a întâmplat cu an înainte de protestele tinerilor din 7 aprilie. Se vehiculează că, cu un an înainte de alegerile parlamentare din 2009, Vladimir Voronin ar fi fost preîntâmpinat de nemulţumirea din societate şi faptul că riscă să-şu piardă puterea.

Atunci preşedintele comunist a decis să facă „reforme”. Şi i-a cerut lui Tarlev să-şi dea demisia. Iar pentru a mai potoli spiritele, Voronin l-a decorat pe Tarlev cu Ordinul Republicii.

După demisie, Tarlev a avut câteva încercări nereuşite de a se menţine în politică şi în viaţa publică. A fost președinte al Asociaţiei Producătorilor de Conserve „Speranţa-CON” și director la Basconserv SRL. A făcut parte din Uniunea Centristă din Moldova, iar în 2012, a ajuns, alături de fostul vice-preşedinte al Parlamentului, Vadim Mişin, co-preşedinte al Partidului „Renaştere”, formaţiune preluată peste ani de fugarul Ilan Şor.

La scrutinul parlamentar din 2014, formațiunea a adunat doar 0,26% din voturi.

Nu i-a mers lui Tarlev nici în afaceri. Împreună cu prietenul său, cunoscutul jurist, au fondat un lanţ de magazine pentru comercializarea produselor „Bucuria”. Afacere care a eşuat. Ulterior Tarlev a mai avut căteva tentative disperate de a se lansa în afaceri.

În schimb, Vasile Tarlev a reuşit să conducă cu succes proiecte ale Moscovei. Şi a fost apreciat de Kremlin. În 2016, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, l-a decorat cu „Ordinul prieteniei” în calitate de președinte al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova.

În 2017, președintele Igor Dodon, şi-a adus aminte de fostul său şef de la Guvern şi l-a inclus în componențaConsiliu Economic pe lângă Președintele Republicii Moldova. Structură dizolvată patru ani mai târziu de președinta Maia Sandu.

Vasile Tarlev este președintele Partidului "Viitorul Moldove", formațiune lansată public în primăvara lui 2024. La scrutinul din toamna trecută a candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Eşecul fiindu-i prezis din start.

Vasile Tarlev a mers vara trecută împreună cu Irina Vlah şi Igor Dodon la Moscova. Chipurile entru „a rezolva problema gazului în Republica Moldova”. În realitate, atunci l-a Moscova, sub egida unor curatori de la Kremlin, s-a decis formarea blocului „Patriotic” ,la care a aderat şi Vladimir Voronin cu comuniştii săi.

Dacă analizăm lista electorală a Blocului „Patriotic”, se formează impresia că din tot partidul „Viitorul Moldovei” a fost acceptată doare cea a lui Tarlev. Următorul candidat din partea „Viitorului Moldovei” fiind pe poziţia 38. Adică aproape fără şanse să ajungă în Parlament, judecând după sondajele sociologice.

Totodată, Vasile Tarlev are un electorat prea modest ca număr. Deci, Vasile Tarlev şi partidul „Viitorul Moldovei” nu va aduce prea multe sufragii blocului „Patriotic”. A cărui locomotivă este Igor Dodon cu socialiştii săi.

Se formează impresia că cineva din umbră şi-l doreşte numaidecât pe Tarlev în viitorul Parlament. Iar unele surse susţin că protectorul său ar fichiar Ilan Şor. Care, în luna martie a anului curent a bătut palma cu autoritatea criminală Grigore Caramalac, alias Bulgarul, în prezenţa unui general FSB. Karamalac ar avea o influenţă enormă asupra lui Igor Dodon, implementându-i în structura partidului pe unii din oamenii săi.

(Va urma)