Politica Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare







Republica Moldova. Partidele pro-ruse se pregătesc să blocheze şi să trimită în opoziţie Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), aflat acum la guvernare, în viitorul parlament. Liderii Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei” au făcut un pact că nu vor face coaliţie cu PAS.

O declaraţie în acest sens a fost semnată marţi, 2 septembrie, de liderii celor patru partide din blocul „Patriotic” - Vasile Tarlev, Vladimir Voronin, Igor Dodon și Irina Vlah.

Declaraţia a fost semnată în ziua când procurorii au descins cu percheziţii la mai multe filiale ale partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-un doisar de finanţare ilegală şi corupere electorală.

Cei patru politicieni pro-ruşi, prin declaraţia semnată, şi alte partide care vor accede în Parlament după 28 septembrie să nu facă coaliţie cu PAS.

„Noi, partidele membre ale Blocului Electoral Patriotic – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei, ne asumăm obligația de a refuza acordarea încrederii regimului actual și de a nu forma o coaliție de guvernare cu PAS după alegerile parlamentare din 2025.

Propunem și altor partide și blocuri electorale să se alăture angajamentului de a contribui la îndepărtarea partidului PAS de la cârma conducerii țării. Suntem convinși că doar o poziție consolidată va permite împiedicarea menținerii grupării PAS la putere și, prin urmare, va opri distrugerea definitivă a Republicii Moldova”, se arată în coaliţia celor patru lideri pro-ruşi.

Blocul electoral „Patriotic”a fost înregistrat de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei pe 3 august 2025. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova de asemenea a cerut să-i se permită aderarea la bloc. Şi a fost admis pe 5 august.

Fostul preşedinte Igor Dodon a declarat că decizia privind unirea forțelor politice de stânga și centru-stânga într-un bloc patriotic ,,va răspunde așteptărilor a mai mult de jumătate dintre alegătorii Republicii Moldova și, cu sprijinul acestora, va permite obținerea majorității mandatelor în Parlament și formarea Guvernului”.

În realitate, baza formării blocului ,,Patriotic” ar fi fost pusă la Moscova. În iulie, cu câteva zile înainte de face marele anunţ că vor merge în bloc la alegeri, Liderii partidelor pro-ruse, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au mers, din nou, în Rusia. Cei trei avut loc o întrevedere comună cu vicepremierul rus, Alexandr Novak.

Cei trei au anunţat în particular că au mers în capitala Rusiei pentru a discuta „relansarea relațiilor economice și, în special, energetice” cu Federația Rusă.

Se vehiculează că, în realitate, cei trei au fost invitaţi la Moscova pentru a fi convinşi să facă coaliţie electorală.

Patru concurenți – PAS, „Partidul Nostru”, blocurile „Patriotic” și „Alternativa” – ar accede în viitorul Parlament în urma scrutinului din 28 septembrie, potrivit rezultatelor unui sondaj lansat pe 20 august la Chișinău, primul din perioada electorală.

Partidul de guvernare, PAS, este prima alegere pentru circa 33% dintre respondenți. Pe locul doi, cu 30%, se situează Blocul Electoral „Patriotic”. Aproape 11% dintre respondenții deciși spun că ar vota cu Blocul Electoral „Alternativa”, cu primarul de Chișinău Ion Ceban în fruntea listei. Iar 9,3% - cu „Partidul Nostru” al ex-primarului de Bălți, Renato Usatîi.

În această situaţie, o coaliţie post-electorală ar fi inevitabilă.