Politica Migranții moldoveni din Rusia, sub control digital. Fără aplicație, amenzi și expulzare







Republica Moldova. Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați, începând cu 1 septembrie, să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul-pilot, implementat la Moscova și în regiunea Moscovei, permite autorităților ruse să urmărească în timp real deplasările cetățenilor străini.

Noile reglementări se aplică nu doar cetățenilor Republicii Moldova, ci și celor din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan și Ucraina. Prin intermediul aplicației, autoritățile ruse pot urmări în timp real deplasările persoanelor. Migranții care refuză instalarea riscă amenzi, retragerea permisului de ședere. De asemenea și chiar expulzarea din țară.

Pentru autentificare este necesară o carte de identitate valabilă a cetățeanului străin. Aceasta fiind obținută de la Centrul multifuncțional pentru migrație Sahaovo. În lipsa acesteia, identificarea se va face pe baza pașaportului. Înregistrarea se realizează fie cu „Cartea de cetățean străin”, emisă de Centrul Migrațional din Moscova, fie cu pașaportul național.

Dacă în decurs de trei zile Ministerul de Interne al Rusiei nu primește date despre locul aflării migrantului, acesta este radiat de la evidență. Consecințele sunt multiple de restricții la servicii bancare, imposibilitatea de a achiziționa imobile sau vehicule. De asemenea dificultăți la înscrierea copiilor la școală și, în final, riscul de deportare.

Deoarece este un proiect-pilot, autoritățile recomandă străinilor să descarce versiunea de test a aplicației din „Rustore”, magazinul online rusesc. Însă chiar din primele zile au apărut numeroase plângeri pe internet din partea migranților. Aceștia susțin că aplicația nu funcționează corespunzător, scrie presa rusă.

Potrivit datelor MAE de la Chișinău, citate anterior de NewsMaker, în anul 2021 se aflau oficial în Rusia aproximativ 190.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Neoficial cifra ajunge la aproape 350.000. Numărul era însă în continuă scădere față de anul 2014, când peste 580.000 de moldoveni locuiau și munceau în Federația Rusă.

Date mai recente nu sunt disponibile, însă după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, mulți dintre concetățeni au ales să părăsească Rusia, inclusiv de teamă că ar putea fi înrolați.