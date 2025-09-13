Linia Vulcănești–Chișinău, gata în proporție de 90%. Republica Moldova se pregătește să importe energie direct din România

Republica Moldova. Linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90%, iar locuitorii Republicii Moldova ar putea primi în curând energie electrică direct din România. Anunțul a fost făcut de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialul a subliniat importanța proiectului pentru securitatea energetică a țării.

Potrivit acestuia, energia va ajunge pe malul drept al Prutului direct și fără riscuri până la Chișinău.

„LEA Vulcănești-Chișinău este finalizată în proporție de 90% și va permite conectarea directă cu LEA Isaccea-Vulcănești. Și astfel cu rețeaua europeană de electricitate”, a scris diplomatul pe pagina sa de Facebook.

Lucrările de construcție a liniei de tensiune înaltă Vulcănești–Chișinău au început în aprilie 2024. Acesta face parte din Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este de 61 milioane de euro, dintre care aproximativ 27 de milioane sunt destinate construcției propriu-zise a liniei.

În cadrul proiectului, este modernizată Stația Electrică Chișinău de 330 kV și extinsă Stația Electrică Vulcănești de 400 kV.

Până acum, pe traseul liniei au fost finalizate aproape 500 de fundații pentru piloni. Ceea ce reprezintă mai mult de 93% din necesar. Au fost asamblați 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja instalați pe amplasamente. De asemenea, lucrările de întindere a conductoarelor electrice depășesc 35 km, adică aproape 22% din lungimea totală.

Linia Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 km, va include peste 500 de piloni și 1500 km de conductoare pe cele trei faze. Astfel asigurând o conexiune strategică între sudul și centrul țării. Traseul său traversează opt raioane și 35 de localități.

Potrivit specialiștilor, noua linie va putea asigura un flux de până la 630 MVA, echivalent cu aproximativ jumătate din necesarul de consum în perioada de vârf. Astfel, Republica Moldova va putea importa energie electrică din România sau din alte piețe europene, fără a depinde de centrala din regiunea transnistreană.

Construcția liniei electrice Vulcănești–Chișinău este considerată un proiect de importanță strategică pentru independența și securitatea energetică a țării. Finalizarea acesteia va reduce riscurile legate de aprovizionare și va deschide calea pentru integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană.