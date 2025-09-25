SUA confirmă tarife de 15% pentru exporturile auto din Uniunea Europeană

SUA a anunțat miercuri implementarea oficială a acordului comercial cu Uniunea Europeană, stabilind o taxă de 15% pentru automobile și piese auto importate și listând excepții pentru medicamente generice, aeronave și componente de avion. Decizia confirmă modificările convenite în cadrul negocierilor din iulie, potrivit Reuters.

Departamentele de Comerț și reprezentantul comercial al SUA au publicat miercuri un anunț oficial privind modificarea programului tarifar pentru a implementa acordul-cadru convenit cu UE în luna iulie. Majoritatea importurilor europene, inclusiv automobilele, vor fi supuse unei taxe de 15%, aplicabilă retroactiv începând cu 1 august.

Anunțul clarifică, de asemenea, produsele europene care beneficiază de scutiri, în conformitate cu ordinul executiv anterior al președintelui Donald Trump, care permite excepții pentru țările ce negociază acorduri comerciale cu SUA.

Notificarea SUA include sute de produse europene scutite de la noile taxe, precum resurse naturale ca plută, metale strategice, grafit, nichel, magneziu și unele pământuri rare, și componente electronice și mecanice folosite în producția de aeronave. De asemenea, toate aeronavele și piesele de avion, împreună cu medicamentele generice și ingredientele chimice ale acestora, beneficiază de scutiri.

Autoritățile americane subliniază că aceste excepții sunt în linie cu politica tarifară reciprocă și cu Secțiunea 232 privind securitatea națională, menită să protejeze interesele SUA, dar și să încurajeze comerțul cu partenerii care respectă negocierile bilaterale.