Scott Bessent acuză China comunistă că blochează mineralele critice pentru a lovi alte țări

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că restricțiile Chinei comuniste la exporturile de minerale critice amenință stabilitatea economică globală, încercând să tragă întreaga lume în jos. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Financial Times și vin în contextul tensiunilor comerciale tot mai mari dintre Washington și Beijing, înaintea întâlnirii dintre președintele Donald Trump și dictatorul comunist chinez Xi Jinping, potrivit CNBC.

Scott Bessent a explicat că Beijingul folosește controalele asupra exporturilor de minerale critice drept un instrument strategic pentru a influența economia globală.

“Prin aceste măsuri, China încearcă să-i tragă pe toți ceilalți în jos împreună cu ea. Dacă vor să încetinească economia globală, vor fi cei mai afectați,” a spus oficialul american.

Declarațiile au fost făcute înaintea întâlnirii programate între Donald Trump și Xi Jinping, pe fondul unor tensiuni comerciale în creștere. Pe 9 octombrie, autoritățile chineze au anunțat că vor interzice exportul de pământuri rare destinate utilizărilor militare, prima restricție de acest tip.

Ca răspund la decizia luată de Beijing, președintele Donald Trump a impus tarife de 100% pentru importurile chineze, începând cu 1 noiembrie, și a amenințat cu anularea întâlnirii bilaterale cu Xi Jinping.

Pe 9 octombrie, Beijingul a anunțat că va interzice pentru prima dată exportul materialelor obținute din minerale din pământuri rare destinate utilizărilor militare. Restricția vizează direct lanțurile de aprovizionare ale Statelor Unite, care depind de magneți din pământuri rare pentru funcționarea unor sisteme de armament esențiale, precum avioanele de luptă F-35, rachetele Tomahawk și bombele inteligente.

Piețele financiare au fost extrem de volatile pe măsură ce disputa comercială dintre Statele Unite și China s-a intensificat. Marți dimineață, indicii bursieri de pe Wall Street au înregistrat scăderi bruște, reflectând incertitudinea investitorilor cu privire la impactul restricțiilor chineze asupra lanțurilor de aprovizionare și economiei globale.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a criticat dur Beijingul, afirmând că „se află în mijlocul unei recesiuni și încearcă să iasă din ea prin exporturi”.