Zeci de rezerviști din București și Ilfov, prezenți la unitățile MApN pentru exerciții

Zeci de rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat la unitățile Ministerului Apărării Naționale pentru sesiuni de instruire, parte a unui exercițiu care verifică nivelul de pregătire al celor care au făcut armata.

La Detașamentul de Pompieri „Apărătorii Patriei” din Sectorul 4 al Capitalei, rezerviștii chemați la ordin au sosit treptat. Exercițiul reprezintă cea mai amplă mobilizare organizată în București-Ilfov, iar participanții sunt fie foști militari în termen, fie persoane care au lucrat anterior în structurile MAI sau MApN.

„Nu ne-au spus nimic concret, am dat câteva detalii. Ne-au luat măsuri de haine, vor să ne îmbrace frumos de data asta, când am făcut eu ne îmbrăcau mai urât. În ce an ați făcut? Nu mai țin minte exact. Prin 2000 parcă. Mă mai știți trageți? Mai ştiu, da. Mi-a plăcut. Ce armă foloseaţi? Nu mai ştiu, Carpaţi parcă”, a spus un rezervist, potrivit Antena 3 CNN.

Alt rezervist a afirmat: „Am lucrat în Ministerul de Interne. E normal să se întâmple lucrul ăsta (N.r. - exerciţiul), dar să sperăm că va fi bine pe viitor și că nu va merge cu gândul mai departe. Să fim pozitiv”.

Rezerviștii se prezintă la unitățile militare, unde trec prin evaluări psihologice și fizice, apoi primesc echipamentul necesar. Ulterior, aceștia participă la exerciții de tragere în poligoane. Aproximativ 10.000 de rezerviști sunt chemați în aceste zile la unitățile militare din București și Ilfov.

Există și persoane care prezintă documente medicale prin care dovedesc că nu pot participa la exerciții. Cei aflați în această situație trebuie să aducă aceste acte, altfel riscă amenzi de până la 4.000 de lei.

Între 12 și 20 octombrie, rezerviștii care locuiesc în București și Ilfov vor participa la activități de instruire specifice, organizate în exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25.

Ministerul Apărării Naționale organizează acțiunea pentru a evalua nivelul de pregătire al personalului și al tehnicii militare, dar și pentru a consolida cooperarea dintre rezerviști și militarii activi.