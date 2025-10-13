Accident grav în București. O mamă și copilul său, loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a murit

Un grav accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp în cartierul Berceni din București. Conform informațiilor preliminare, o femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul cu copilul a fost lovită violent de un autoturism condus cu viteză excesivă. „În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, anunță Brigada Rutieră.

Echipajele medicale intervin la fața locului, unde încearcă să o resusciteze pe femeia grav rănită, în timp ce copilul acesteia, aflat în cărucior, a fost preluat de medici pentru îngrijiri, informează România TV.

Conform informațiilor din teren, femeia traversa regulamentar strada, împingând căruciorul în care se afla copilul ei, în vârstă de aproximativ 2-3 ani, când a fost lovită în plin de un autoturism care circula cu viteză. Martorii au declarat că impactul a fost atât de puternic încât victima a fost aruncată câțiva metri pe carosabil.

La sosirea echipajelor medicale, femeia a fost găsită în stop cardio-respirator, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Copilul, care a suferit răni ușoare, a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul de Copii „Marie Curie” (Budimex) pentru investigații suplimentare.

Conducătorul autoturismului implicat, un tânăr de 20 de ani aflat la volanul unui BMW, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase alcool.