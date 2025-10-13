Accident grav în București. O mamă și copilul său, loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a murit

Social Breaking news

Din cuprinsul articolului

Un grav accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp în cartierul Berceni din București. Conform informațiilor preliminare, o femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul cu copilul a fost lovită violent de un autoturism condus cu viteză excesivă. „În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, anunță Brigada Rutieră.

Echipajele medicale intervin la fața locului, unde încearcă să o resusciteze pe femeia grav rănită, în timp ce copilul acesteia, aflat în cărucior, a fost preluat de medici pentru îngrijiri, informează România TV.

Conform informațiilor din teren, femeia traversa regulamentar strada, împingând căruciorul în care se afla copilul ei, în vârstă de aproximativ 2-3 ani, când a fost lovită în plin de un autoturism care circula cu viteză. Martorii au declarat că impactul a fost atât de puternic încât victima a fost aruncată câțiva metri pe carosabil.

Copilul a fost transportat la „Marie Curie”

La sosirea echipajelor medicale, femeia a fost găsită în stop cardio-respirator, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Copilul, care a suferit răni ușoare, a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul de Copii „Marie Curie” (Budimex) pentru investigații suplimentare.

Conducătorul autoturismului implicat, un tânăr de 20 de ani aflat la volanul unui BMW, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase alcool.

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șos. Berceni, nr.50. Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).
În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.  Traficul rutier în zonă se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor rutieri, pe Șos. Berceni, sensul de mers către DNCB”, se arată într-un comunicat transmis de Brigada Rutieră

