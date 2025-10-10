Reacția British Airways după incidentul de la Otopeni. „Nu a fost fum în cabină”

Un avion al companiei British Airways, care zbura joi seară pe ruta Istanbul–Londra, a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce un senzor ar fi indicat fum la bord. Aeronava Airbus A320, cu 143 de persoane la bord, a aterizat în siguranță, însă alerta a mobilizat zeci de echipaje de intervenție. „Siguranța clienților și a colegilor noștri este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a transmis compania britanică pentru Associated Press.

Pilotul aeronavei a cerut aterizare de urgență cu cod roșu, imediat după ce senzorii au semnalat prezența fumului în interior. Zeci de pompieri ISU, echipaje SMURD și echipe ale aeroportului au fost trimise pe pistă, conform procedurilor standard. Primele informații indicau că patru persoane aveau nevoie de îngrijiri medicale, însă, la scurt timp după aterizare, comandantul a anunțat că nimeni nu este rănit și a refuzat accesul echipelor medicale la bord.

Cei 136 de pasageri au fost coborâți din avion fără incidente. Doar patru membre ale echipajului de zbor au acuzat stări de amețeală, fiind evaluate medical pe aeroport. Aeronava a rămas la sol peste noapte, timp în care autoritățile române și specialiștii companiei au verificat sistemele tehnice pentru a determina cauza alertei. Comandantul a transmis că decizia de aterizare a fost una preventivă, din precauție.

Compania britanică a transmis, printr-un comunicat oficial, că la bordul avionului nu s-a produs niciun incident legat de fum sau incendiu.

„Nu a fost fum în cabină. La sosire, aeronava a fost întâmpinată de serviciile de urgență, conform procedurii standard”, a precizat British Airways.

Reprezentanții operatorului au adăugat că echipajul „a luat decizia de a devia din precauție, din cauza unei posibile probleme tehnice”, subliniind că „avionul a aterizat în siguranță, clienții au debarcat în mod normal și nu am primit rapoarte privind fum la bord sau spitalizări”.

După mai multe ore de inspecții, avionul a fost declarat apt pentru zbor, urmând să decoleze vineri după-amiază, fără pasageri, spre Londra. Între timp, pasagerii și-au continuat călătoria cu alte aeronave puse la dispoziție de companie.

„Ne cerem scuze clienților noștri pentru perturbarea călătoriilor lor, iar echipele noastre lucrează pentru a-i repune pe drum cât mai repede posibil”, a mai transmis British Airways.

Aterizarea de urgență de la Otopeni s-a încheiat fără urmări grave, iar autoritățile române au confirmat că intervenția s-a desfășurat conform procedurilor pentru cod de urgență majoră. Deși primele informații anunțau un posibil fum în cabină, verificările ulterioare au arătat că nu a existat un pericol real pentru pasageri.

Compania britanică insistă că a fost vorba despre o măsură de precauție și că toate protocoalele de siguranță au fost respectate.