Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu

Rezerviștii au primit ordin de mobilizare, unii s-au prezentat la unități și acolo a început degringolada: ba că sunt prea mulți, ba că nu sunt autobuze, ba că nu mai există poligoane de antrenament. Pare că suntem în fața unui moment “clasic” de degringoladă tipic românească, dar să nu uităm că de data asta e vorba de Armata României.

De aici începe podcastul HAI Live cu Turcescu, Andronic și Curea. Invitat e și sociologul Valdimir Ionaș. De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

