Ludovic Orban confirmă problemele din Coaliție: „Este într-o stare de disfuncționalitate”

Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a afirmat miercuri că alianța de guvernare traversează „o perioadă de disfuncționalitate evidentă”, cauzată, în opinia sa, de „egoismul partinic” manifestat de anumite formațiuni din coaliție.

„Este clar că actuala coaliție este practic într-o stare de disfuncționalitate și în mare parte, problemele care apar în Coaliție sunt niște probleme care țin de egoismul partinic al unora dintre formațiunile politice”, a declarat Orban, la Digi24.

Declarațiile acestuia apar pe fondul tensiunilor tot mai mari din interiorul guvernului, provocate de dezacordurile privind măsurile de reducere a cheltuielilor și de avertismentele unor partide care iau în calcul retragerea din alianță.

În opinia lui Ludovic Orban, deși tensiunile politice afectează buna funcționare a coaliției, atât el, cât și președintele Nicușor Dan au o poziție fermă și coerentă în privința direcției pe care trebuie să o urmeze guvernarea. Oficialul a punctat că este esențial ca liderii politici să lase deoparte disputele și să se concentreze pe redresarea economiei.

„Partenerii din Coaliție trebuie să se concentreze pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă România, în special problema dezechilibrelor macroeconomice, cu atenție prioritară pe dezechilibru bugetar grav. De asemenea, pe măsuri care într-adevăr să dea încredere mediului de afaceri și investitorilor și care să poată fi un suport pentru relansarea economică și reluarea creșterii economice”, a declarat Ludovic Orban.

Rugat să comenteze felul în care președintele Nicușor Dan intenționează să gestioneze tensiunile din coaliția de guvernare, Ludovic Orban a subliniat că șeful statului și echipa sa urmăresc menținerea stabilității politice și vor acționa în acest sens. Potrivit lui Orban, rolul președintelui va fi acela de mediator și de factor de echilibru între partidele aflate la guvernare, pentru a le orienta către soluționarea problemelor reale ale țării, nu spre confruntări cu miză electorală.

El a mai adăugat că Nicușor Dan „și-a exprimat public și chiar s-a implicat în constituirea Coaliției și a avut intervenții pentru a încerca să armonizeze punctele de vedere în cazul Coaliției”.

Ludovic Orban a atras atenția asupra urgenței cu care trebuie luate decizii privind restructurarea administrației publice, atât la nivel central, cât și local. În opinia sa, este esențial ca partenerii de guvernare să ajungă rapid la un consens privind reducerea cheltuielilor inutile și eficientizarea aparatului administrativ.

„E clar că în cel mai scurt timp Coaliția trebuie să decidă măsurile de restructurare din administrație, atât administrația centrală, cât și administrația locală, pentru că există loc de economii și există foarte multe cheltuieli care nu sunt necesare care pot fi tăiate, care pot să nu mai fie făcute. Pentru asta evident că este nevoie de un acord în Coaliție, nevoie de flexibilitate și de deschidere în adoptarea deciziilor respective”, a declarat consilierul prezidențial.

Acesta a subliniat că adoptarea legii bugetului de stat va fi testul principal al credibilității economice a României: „Este absolut necesar să se ia aceste decizii pentru că principalul indicator după care va fi judecată România, din punct de vedere al bugetului și din punct de vedere al stabilității economice, va fi legea bugetului de stat.”

În ceea ce privește o eventuală implicare a președintelui, Orban a precizat că Nicușor Dan este pregătit să intervină dacă situația politică o va impune. „Sunt convins că atunci când va fi necesară intervenția, președintele Nicușor Dan va interveni din nou pentru a încerca să îi ajute pe liderii coaliției să ajungă la o înțelegere”, a adăugat acesta.