Radu Marinescu nu l-a consultat pe Nicușor Dan în privința numirii procurorilor-șefi

Radu Marinescu nu l-a consultat pe Nicușor Dan în privința numirii procurorilor-șefiRadu Marinescu. Sursă foto: Facebook
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a clarificat luni că nu a avut și nici nu intenționează să aibă o consultare formală cu președintele României, Nicușor Dan, privind numirea viitorilor procurori-șefi, potrivit Gândul.

Mandatele procurorilor-șefi expiră în martie

Mandatele actualilor procurori-șefi urmează să se încheie în martie 2026, moment în care va fi declanșată procedura oficială pentru desemnarea noilor conducători ai parchetelor. Declarațiile recente ale ministrului Justiției, făcute la Antena 3 CNN, au generat însă reacții, după ce acesta a vorbit despre necesitatea unei „cooperări instituționale” între Minister și Președinție în procesul de numire, deși o astfel de colaborare nu este prevăzută expres de lege.

Conform legislației în vigoare, ministrul Justiției este cel care are competența de a face propunerile pentru funcțiile de procurori-șefi, în calitate de reprezentant al Executivului. Ulterior, CSM, prin Secția pentru procurori, emite un aviz consultativ, iar Președintele României este cel care finalizează procedura, semnând decretul de numire. Astfel, mecanismul legal stabilește clar atribuțiile fiecărei instituții implicate, fără a prevedea un proces de consultare obligatoriu între Minister și Administrația Prezidențială.

Consultarea între cei doi nu e obligatorie

Șeful statului are dreptul să respingă o propunere venită din partea ministrului Justiției o singură dată și doar cu o justificare clară. În afara unei posibile „cooperări instituționale”, legea nu prevede obligativitatea unei consultări între ministrul Justiției și președinte în procesul de numire a procurorilor-șefi.

Ministrul Radu Marinescu a precizat totodată că a inițiat deja discuții cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea și implementarea mecanismelor care țin de funcționarea sistemului judiciar.

Nicușor Dan

Nicușor Dan / Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu se grăbește să facă numirile

Președintele Nicușor Dan a precizat că nu intenționează să grăbească procesul de numire a noilor șefi ai marilor parchete, întrucât mandatele actualilor conducători expiră abia în martie 2026. El a explicat că această perioadă oferă suficient timp pentru evaluarea atentă a viitorilor candidați, subliniind că o schimbare în sistemul judiciar trebuie făcută cu prudență.

„Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvara viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a declarat șeful statului, adăugând că dorește să facă „mișcările potrivite” fără a „zgâlțâi inutil sistemul”.

Totodată, președintele a reiterat criticile sale privind modul în care funcționează sistemul de justiție din România, susținând că eficiența parchetelor lasă de dorit.

„Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a afirmat Nicușor Dan, subliniind că reforma sistemului judiciar rămâne una dintre preocupările sale principale.

 

 

