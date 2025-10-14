Noua Strategie Națională de Apărare va implica SRI în combaterea corupției și a războiului hibrid

Președintele Nicușor Dan anunță că noua Strategie Națională de Apărare va include două direcții majore: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și implicarea SRI în lupta împotriva corupției. Documentul urmează să fie adoptat până la 26 noiembrie.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va include, în premieră, două direcții majore de acțiune:

combaterea războiului hibrid dus de Federația Rusă și implicarea Serviciului Român de Informații în lupta împotriva corupției, prin mecanisme strict constituționale.

Documentul se află în faza finală de redactare și urmează să fie adoptat până la 26 noiembrie 2025, dată care marchează șase luni de la învestirea lui Nicușor Dan ca președinte al României.

Într-o postare publicată pe platforma X (fostul Twitter), președintele a transmis un mesaj tranșant:

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic.”

Nicușor Dan a explicat că SRI va fi mandatat să intervină în acest domeniu prin instrumente clare, legale și limitate la competențele prevăzute de Constituție.

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a SRI. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care SRI se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale, iar demarcația între Serviciile de Informații și Parchet să fie foarte clară”, a declarat șeful statului pentru Pro TV.

Președintele a confirmat că Serviciul Român de Informații va putea acționa atât la cererea Parchetului, cât și din proprie inițiativă, în limitele definite de lege.

„Și din proprie inițiativă, pentru că sunt foarte optimist că asta va fi în strategia de securitate națională: corupția va fi recunoscută ca un fenomen care poate afecta securitatea națională”, a precizat Nicușor Dan.

În viziunea președintelui, corupția reprezintă un risc de securitate, la fel ca atacurile hibride sau amenințările externe. Prin urmare, statul trebuie să dispună de instrumente capabile să identifice și să contracareze aceste vulnerabilități din timp.

Nicușor Dan a insistat asupra faptului că implicarea SRI în lupta împotriva corupției nu va încălca separarea puterilor în stat și nu va readuce „modelul vechi” de colaborare dintre serviciile de informații și justiție.

„Legislația este foarte clară. Interceptările pot fi făcute de către SRI doar pe baza unui mandat de siguranță națională emis de judecătorii Înaltei Curți. În cazurile penale, interceptările sunt dispuse de judecător și realizate de Parchet. Există o separare clară, astfel încât să nu existe dubii”, a explicat președintele, potrivit Pro TV.

El a subliniat că demarcația între SRI și procurori va fi întărită prin noul document strategic, astfel încât activitatea Serviciului să se desfășoare strict în cadrul legal și constituțional, fără ingerințe în anchetele penale.

Președintele României a confirmat că Strategia Națională de Apărare a Țării se află în etapa finală de elaborare și că termenul-limită pentru adoptare — 26 noiembrie — va fi respectat.

„Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare consistente de răspunsuri, iar din aceste opinii s-a elaborat un document prealabil. Urmează să-l discutăm în CSAT, apoi va fi trimis Parlamentului”, a declarat Nicușor Dan pentru Pro TV.

Astfel, strategia va parcurge toate etapele instituționale — analiza interinstituțională, avizarea în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și votul final în Parlament.

Prima dintre cele două schimbări fundamentale vizează războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă. Președintele a precizat că România trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare cibernetică, instrumentele de combatere a dezinformării și coordonarea interinstituțională în spațiul informațional.

„Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid – atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența Federației Ruse în spațiul rețelelor sociale. Trebuie să spunem lucrurile pe nume”, a declarat Nicușor Dan.

Conform surselor guvernamentale citate de Mediafax, viitoarea strategie va include un capitol distinct privind protecția infrastructurii digitale, securitatea comunicațiilor critice și combaterea propagandei externe.

Prin introducerea corupției în categoria riscurilor de securitate națională, administrația prezidențială intenționează să extindă aria de acțiune a instituțiilor statului, astfel încât acestea să poată identifica din timp rețele de interese care slăbesc funcționarea statului.

Nicușor Dan a explicat că SRI va putea semnala vulnerabilități sistemice, fără a interveni în procesele penale: