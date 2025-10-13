Ce rol va juca SRI în combaterea corupției. Anunțul făcut de președintele Nicușor Dan

Serviciul Român de Informații (SRI) va avea atribuții în lupta pentru combaterea corupției. Este anunțul pe care l-a făcut președintele Nicușor Dan. Documentul ce vizează strategia națională de apărare națională este aproape finalizat și urmează să fie dezbătut în CSAT. Corupția și războiul hibrid sunt două schimbări majore despre care se vorbește în actul respectiv.

Iar liderul de la Cotroceni a afirmat că vrea ca SRI să se implice în lupta împotriva corupției. „Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații”, a spus Nicușor Dan într-un interviu pentru Pro TV.

„Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Noua strategie națională de apărare a țării va fi centrată pe două noi direcții de lucru. Prima dintre ele face referire la războiul hibrid pe care îl duce Rusia. Este vorba despre atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare sistemică și de influențare prin intermediul rețelelor de socializare.

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte”, a mai anunțat liderul de la Cotroceni.

În ceea ce privește corupția, este nevoie de „atacarea frontală a fenomenului”, a transmis președintele. „A doua pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de… să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public.

Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”.