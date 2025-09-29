Stagiul militar voluntar, introdus în România din 2026. Cum va funcționa și câți bani vor primi recruții

Guvernul condus de Ilie Bolojan, pregătit să adopte legea pregătirii populației pentru război, notează România TV. Din 2026, România va introduce stagiul militar voluntar, prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face armată timp de patru luni, fiind plătiți cu trei salarii medii.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan e la un pas să aprobe, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), legea pregătirii populației în caz de război. Actul normativ introduce stagiul militar voluntar, o formă de instruire destinată tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) speră să atragă aproximativ 10.000 de participanți, dintre care cel puțin jumătate să rămână ulterior în rândurile armatei.

Potrivit proiectului, stagiul va avea o durată de patru luni, timp în care recruții vor beneficia de instruire militară de bază: trageri cu arma, exerciții de reacție în situații de pericol și pregătire tactică elementară.

La final, participanții vor intra în rezerva Armatei Române, urmând să fie mobilizați în caz de necesitate.

Pentru a stimula înscrierile, autoritățile au prevăzut o schemă de remunerare. Pe durata celor patru luni, fiecare stagiar va primi echivalentul a trei salarii medii pe economie, iar ulterior va beneficia de o indemnizație suplimentară.

Astfel, tinerii care aleg să urmeze stagiul vor fi nu doar instruiți, ci și sprijiniți financiar pe perioada formării.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că există discuții pentru introducerea unui concediu special de patru luni pentru persoanele care au deja un loc de muncă.

„Scopul este să instituim această noțiune nouă de militar voluntar, prin care tinerii, băieți și fete, să facă armata patru luni. Sunt retribuiți la final și rămân în rezerva Armatei Române. Din rândul lor vom păstra pe cei care își doresc să devină militari profesioniști sau pe care îi selectăm noi.”, a explicat ministrul la un post de televiziune.

Oficialul a subliniat că, dacă amendamentul privind concediul special nu este inclus în actuala formă a legii, acesta va fi adăugat în comisiile parlamentare.

Ministrul Ionuț Moșteanu a precizat că stagiul militar voluntar va fi disponibil din 2026. Până atunci, legea urmează să fie dezbătută și adoptată în Parlament, iar regulamentele de aplicare vor fi stabilite de MApN.

În prezent, Armata Română se confruntă cu un deficit major de personal, motiv pentru care recrutarea voluntarilor devine o soluție de sprijin.

Autoritățile mizează pe acest program pentru a consolida rezerva și pentru a atrage tineri interesați de o carieră militară.