Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit

Ministerul Apărării pregătește o nouă lege prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face patru luni de armată voluntar, plătiți, urmând apoi să rămână în rezerva Armatei Române, anunță Radio Iași.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) intenționează să adopte, până la sfârșitul acestui an, un proiect de modificare a Legii privind pregătirea populației pentru apărare. Documentul aduce o noutate majoră: introducerea stagiului militar voluntar și plătit pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.

Proiectul vine în contextul tensiunilor regionale și al provocărilor de securitate tot mai complexe. În fața acestor realități, autoritățile consideră că este nevoie de o rezervă militară mai numeroasă, mai bine instruită și cu o medie de vârstă mai scăzută.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat scopul acestui demers, subliniind că miza este consolidarea rezervei Armatei Române:

„Scopul acestui proiect este să instituie această noţiune nouă de militar voluntar în termen, prin care tineri între 18 şi 35, băieţi şi fete, să vină să facă armata patru luni de zile; sunt retribuiţi la finalul acestor patru luni de zile şi apoi rămân în rezerva Armatei Române. În funcţie de momentul în care e gata legea şi în funcţie de buget, vom demara anul viitor.”

Potrivit detaliilor prezentate de MApN, programul va presupune:

o perioadă de patru luni de pregătire militară de bază , în unități special desemnate;

participarea voluntară a tinerilor , indiferent de gen, cu vârste între 18 și 35 de ani;

plata unei retribuții pentru întreaga perioadă de instruire;

înregistrarea automată în rezerva Armatei Române la finalul stagiului.

Această formulă are rolul de a combina nevoia de instruire cu atractivitatea financiară, astfel încât programul să devină accesibil și motivant pentru cât mai mulți tineri.

Reintroducerea unor forme de instruire militară pentru populația tânără nu este o inițiativă izolată. Mai multe țări europene au decis, în ultimii ani, să își regândească modul în care își pregătesc rezervele militare. De exemplu, Suedia și Lituania au readus în prim-plan serviciul militar obligatoriu, în timp ce alte state dezvoltă programe de voluntariat sau pregătire parțială.

Pentru România, programul armată voluntară urmărește echilibrul între libertatea individuală și nevoia de securitate națională. Spre deosebire de vechiul serviciu militar obligatoriu, suspendat în 2007, noul sistem va fi opțional, dar va aduce beneficii financiare și profesionale pentru cei care aleg să participe.