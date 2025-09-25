Social

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit

Comentează știrea
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătitSursa foto: MApN
Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării pregătește o nouă lege prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face patru luni de armată voluntar, plătiți, urmând apoi să rămână în rezerva Armatei Române, anunță Radio Iași.

O nouă viziune pentru pregătirea militară a tinerilor

Ministerul Apărării Naționale (MApN) intenționează să adopte, până la sfârșitul acestui an, un proiect de modificare a Legii privind pregătirea populației pentru apărare. Documentul aduce o noutate majoră: introducerea stagiului militar voluntar și plătit pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.

Proiectul vine în contextul tensiunilor regionale și al provocărilor de securitate tot mai complexe. În fața acestor realități, autoritățile consideră că este nevoie de o rezervă militară mai numeroasă, mai bine instruită și cu o medie de vârstă mai scăzută.

Armata

Armata. Sursă foto: Faceobok

Declarațiile ministrului Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat scopul acestui demers, subliniind că miza este consolidarea rezervei Armatei Române:

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

„Scopul acestui proiect este să instituie această noţiune nouă de militar voluntar în termen, prin care tineri între 18 şi 35, băieţi şi fete, să vină să facă armata patru luni de zile; sunt retribuiţi la finalul acestor patru luni de zile şi apoi rămân în rezerva Armatei Române. În funcţie de momentul în care e gata legea şi în funcţie de buget, vom demara anul viitor.”

Ionuț Moșteanu. Sursă foto: Facebook

Cum va funcționa stagiul voluntar

Potrivit detaliilor prezentate de MApN, programul va presupune:

  • o perioadă de patru luni de pregătire militară de bază, în unități special desemnate;

  • participarea voluntară a tinerilor, indiferent de gen, cu vârste între 18 și 35 de ani;

  • plata unei retribuții pentru întreaga perioadă de instruire;

  • înregistrarea automată în rezerva Armatei Române la finalul stagiului.

Această formulă are rolul de a combina nevoia de instruire cu atractivitatea financiară, astfel încât programul să devină accesibil și motivant pentru cât mai mulți tineri.

România urmează trendul european

Reintroducerea unor forme de instruire militară pentru populația tânără nu este o inițiativă izolată. Mai multe țări europene au decis, în ultimii ani, să își regândească modul în care își pregătesc rezervele militare. De exemplu, Suedia și Lituania au readus în prim-plan serviciul militar obligatoriu, în timp ce alte state dezvoltă programe de voluntariat sau pregătire parțială.

Pentru România, programul armată voluntară urmărește echilibrul între libertatea individuală și nevoia de securitate națională. Spre deosebire de vechiul serviciu militar obligatoriu, suspendat în 2007, noul sistem va fi opțional, dar va aduce beneficii financiare și profesionale pentru cei care aleg să participe.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    25 septembrie 2025 la 22:53

    ha ha ha ha! Interesant demers. Cine o sa puna botu' la asa rahat?

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale