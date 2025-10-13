Politica

Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa

Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
Șeful statului, Nicușor Dan, a promulgat legea care reglementează utilizarea brățărilor electronice pentru monitorizarea persoanelor acuzate de comiterea unor infracțiuni. „Am semnat astăzi legea care aprobă ordonanța de urgență prin care este actualizat cadrul legal privind monitorizarea electronică a persoanelor inculpate, astfel încât România să dispună de toate reglementările necesare pentru a respecta angajamentele asumate odată cu aderarea la spațiul Schengen”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Cum vor funcționa de acum brățările electronice

Noul act normativ prevede și introducerea unui sistem de alertă care se activează atunci când persoana supravegheată se află la mai puțin de 30 de kilometri de graniță.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, modificările aduse legislației vizează extinderea instrumentelor de supraveghere electronică prin introducerea, în 2024, a unui nou tip de alertă – cea de apropiere de frontieră. Aceasta se activează automat atunci când sistemul detectează că dispozitivul purtat de persoana monitorizată se află la mai puțin de 30 de kilometri de graniță.

„Prin actualizarea normelor și includerea acestei funcționalități, autoritățile vor avea un control mai eficient și vor putea reacționa în timp real pentru a asigura respectarea măsurilor judiciare. Încheierea procesului legislativ face posibilă o monitorizare unitară, crește siguranța publică, oferă o protecție sporită victimelor și aliniază România standardelor europene în domeniul justiției și securității”, a subliniat șeful statului.

Apelurile la numărul special pentru violența domestică, în creștere

Secretarul de stat Luminiţa Popescu, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, a declarat că tot mai multe persoane aleg să semnaleze cazuri de violență domestică, numărul apelurilor telefonice crescând considerabil în ultimii ani.

„Gestionăm linia telefonică naţională 0 800 500 333 și se observă o creștere semnificativă a încrederii victimelor în autorități. Dacă în perioada 2018-2019 erau înregistrate cel mult 2.000 de apeluri anual, în 2023 am ajuns la aproape 10.000 de apeluri. Practic, numărul celor care au sunat s-a majorat de cinci ori”, a precizat Luminiţa Popescu la sfârșitul lunii septembrie.

Violenţa domestică, metode mai rafinate

Reprezentanții organizațiilor care oferă sprijin victimelor violenței domestice observă o schimbare de comportament în rândul agresorilor, ca urmare a înăspririi legislației și a introducerii monitorizării electronice.

Potrivit acestora, mulți dintre cei vizați de noile măsuri au înțeles că violența fizică are consecințe imediate și pot fi trași la răspundere, astfel că abuzurile s-au mutat în alte forme – emoționale, psihologice sau financiare.

„Din păcate, vedem tot mai des forme subtile de violență, mai greu de dovedit, dar la fel de devastatoare. Am întâlnit femei care trăiesc sub presiune constantă, chiar dacă agresorii nu mai recurg la forță fizică — fie că vorbim de vecine, colege sau rude”, a declarat Anca Nistor, reprezentanta unui ONG dedicat sprijinirii victimelor.

 

