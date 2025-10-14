Bărbatul care se dădea „șeful procurorilor europeni” rămâne în arest preventiv

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni, 14 octombrie, ca Mihail Cristinel Militaru, bărbatul care se prezenta drept „șeful procurorilor europeni” și se lăuda că poate „aranja” dosare penale pentru politicieni, să rămână în arest preventiv. „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Militaru Mihail Cristinel împotriva încheierii F/DL din data de 02 octombrie 2025, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în hotărârea ÎCCJ.

Militaru Mihail Cristinel, cunoscut în spațiul public drept „falsul șef al procurorilor europeni”, a fost prins în flagrant după ce a primit o mită de 60.000 de euro din totalul de 180.000 pe care îi ceruse unei persoane căreia îi promisese influență în mediul judiciar.

Potrivit anchetatorilor, acesta obișnuia să se întâlnească în restaurante de lux cu oameni politici și să se recomande drept procuror cu funcții importante în cadrul Parchetului European, susținând că poate interveni pentru soluționarea unor probleme penale.

Înalta Curte a respins contestația depusă de Militaru împotriva deciziei Curții de Apel București, menținând măsura arestului preventiv. Totodată, inculpatul a fost obligat să plătească 300 de lei cheltuieli judiciare către stat, în timp ce onorariul avocatului din oficiu, în valoare de 95 de lei, va fi acoperit din fondurile Ministerului Justiției.

Alături de Mihail Cristinel Militaru s-au aflat Ionuț Lăzărescu și Luminița Stavarache, persoane despre care acesta susținea că fac parte din „structura informativă fictivă” pe care pretindea că o coordonează.

Lăzărescu, care îi era și șofer, se ocupa de transportul documentelor folosite de Militaru în tentativa de a-i convinge pe interlocutorii săi că are capacitatea de a cumpăra influență în mediile politice și judiciare. În același timp, Luminița Stavarache era cea care intermedia discuțiile telefonice cu investigatorul sub acoperire.

Potrivit anchetatorilor, pe 10 septembrie 2025, în jurul orei 15:22, fostul ofițer MApN s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire la complexul turistic Razelm Luxury Resort, din comuna Jurilovca, județul Tulcea. Cei doi au stat la aceeași masă și au discutat câteva minute, după care Militaru a chemat-o în încăpere pe colaboratoarea sa, rugând-o să ridice geanta în care se aflau banii destinați mitei.

Potrivit anchetatorilor, femeia a primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro – bani furnizați de Direcția Națională Anticorupție pentru flagrant – și i-a pus într-un rucsac maro, după care a părăsit încăperea.

Tranzacția s-a desfășurat la vedere: suspecta a luat pachetul de pe masă, l-a înfășurat în materiale textile și l-a introdus în rucsac, fără nicio ezitare. În tot acest timp, Mihail-Cristinel Militaru a rămas la masă, continuând discuția cu investigatorul sub acoperire. După aproximativ o oră și jumătate, acesta a ieșit din clădire.

La scurt timp, când Militaru s-a reunit în curtea complexului turistic cu Luminița Stavarache și Ionuț Lăzărescu, toți trei au fost interceptați de organele de anchetă. Rucsacul în care se afla suma de 60.000 de euro se găsea încă asupra suspectei, confirmând flagrantul organizat de procurorii anticorupție.