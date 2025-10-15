Politica

Adio publicitate stradală pentru jocurile de noroc, dacă noul proiect legislativ se aprobă

Comentează știrea
Adio publicitate stradală pentru jocurile de noroc, dacă noul proiect legislativ se aprobăJocuri de noroc. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un proiect legislativ care se află în acest moment la Senat prevede că publicitatea stradală a jocurilor de noroc ar trebui interzisă. Asta din cauza impactului negativ pe care îl are acest tip de publicitate.

Proiect legislativ împotriva panourilor cu jocuri de noroc

„Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin.(1) din Ordonanta de urgent ă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă”,  se arată în proiectul vizat.

În expunerea de motive se arată că impactul negativ pe care acest tip de publicitate îl are este principala justificare. Mai ales că acest tip de expunere afectează minorii, persoanele cu risc crescut de adicții și alte categorii vulnerabile.

Reducerea expunerii, soluția legislastivului

Practic, aceste panouri din spațiul public crează o expunere constată cu privire la jocurile de noroc. În acest fel se normalizează astfel de practice și s-ar încuraja participarea la astfel de jocuri. Se induce idee unui câștig facil și imediat, deși realitatea este de multe ori diferită. Iar dependența de jocuri de noroc este recunoscută la nivel national ca fiind o problemă socială.

Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară
Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară
Magistrații ÎCCJ vor ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile private
Magistrații ÎCCJ vor ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile private
Legi mai stricte cu privire la jocurile de noroc

Sursa foto: Facebook

Aceasta are consecințe asupra echilibrului familial, performanței și siguranței economice a persoanei afectate. Drept urmare, diminuarea impactului negativ prin limitarea canalelor de promovare a acestei activități este o soluție. Publicitatea stradală are caracter intruziv şi lipsește oamenii de posibilitatea reală de evitare.

Risc social ridicat

Prin acest tip de expunere se amplifică modalitatea de propagare a unei activităţi cu risc ridicat social. „Prin interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc se limitează expunerea nedorită a cetăţenilor, în special a minorilor, la mesaje cu potenţial adictiv.

Se contribuie la reducerea fenomenului de dependenţă de jocuri de noroc şi a efectelor sale socio-economice negative. Se aliniază legislaţia naţională la tendinţele europene privind protejarea sănătăţii publice şi prevenirea comportamentelor adictive”, se mai arată în expunerea de motive.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:53 - Zboruri anulate în lanț, după ce husele scaunelor unor avioane au fost curățate cu apă
20:47 - Ionuț Moșteanu, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Agenda discuțiilor
20:35 - Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară
20:27 - „Fight for '84”, o dramă inspirată din fapte reale. Când va fi lansat filmul
20:19 - Curtea Supremă a respins apelul lui Alex Jones în procesul privind tragedia de la o școală din SUA
20:12 - Fostul canoist și antrenor Sidor Lifere a încetat din viață

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale