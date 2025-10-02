Foștii dependenți de păcănele își pot recupera sumele pierdute după autoexcludere. Cât durează procesul

Dependența de jocuri de noroc a devenit o problemă majoră în ultimii ani, iar numeroase familii au ajuns să se destrame din această cauză. Deși legislația prevede că un jucător care solicită autoexcluderea la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) ar trebui să aibă accesul interzis în toate cazinourile, realitatea arată altfel. Pe rețelele de socializare, mulți foști dependenți susțin că au au fost lăsați să joace după autoexcludere. În astfel de situații, aceștia pot solicita recuperarea sumelor pierdute, potrivit avocatului Luca Păun.

Pe un grup de Facebook, persoanele care se confruntă cu dependența de jocuri de noroc caută adesea sprijin și îndrumare de la cei care au trecut prin experiențe similare.

„Doresc să aflu dacă a reușit cineva, prin intermediul unui avocat, să recupereze sumele pierdute după autoexcludere (online). Am apelat la un avocat, însă mi-a spus că durează”, a scris o persoană pe Facebook.

„Operatorii de jocuri de noroc au o obligație legală ferm stabilită de legislația română, aceea de a verifica permanent statutul jucătorilor în baza de date a persoanelor autoexcluse și de a le interzice accesul la orice formă de joc. Această obligație constituie un mecanism esențial de protecție a jucătorilor vulnerabili și de prevenire a pierderilor financiare cauzate de comportamente de joc compulsiv.

Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea civilă a operatorului, obligându-l să restituie sumele pierdute de jucători. În ipoteza în care un jucător autoexclus obține câștiguri în perioada în care ar fi trebuit să fie interzis, operatorul nu poate revendica aceste câștiguri, deoarece situația juridică a fost creată prin propria încălcare a legii. Responsabilitatea operatorilor implică, pe lângă verificarea bazei de date ONJN, implementarea unor măsuri organizaționale eficiente, instruirea personalului și utilizarea tehnologiilor disponibile pentru prevenirea accesului neautorizat, provocările fiind mai mari în mediul fizic față de cel online”, arată avocatul.

Potrivit acestuia, cei care continuă să joace după autoexludere au posibilitatea de a solicita recuperarea sumelor pierdute, însă procesul implică mai mulți pași.

Primul este depunerea unei reclamații oficiale la operatorul de jocuri de noroc, urmată, dacă este nevoie, de o sesizare la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Dacă operatorul refuză să îi restituie banii pierduți, jucătorul poate merge în instanță.

Recuperarea sumelor pierdute după activarea autoexcluderii depinde în mare măsură de dovezile pe care le poate prezenta jucătorul. Confirmarea autoexcluderii, extrasele de cont sau capturile de ecran sunt esențiale în acest sens.

La finalul lunii septembrie, reprezentanții Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) au desfășurat o serie de controale ample în sălile de jocuri de noroc din întreaga țară, ca parte a eforturilor instituției de a asigura respectarea legislației și protecția jucătorilor vulnerabili.

Potrivit raportului oficial, în ultimele luni, ONJN aa efectuat mai mult de 5.000 de verificări, în urma cărora au fost confiscate 140 de aparate de joc care funcționau neregulamentar. Pe lângă acestea, s-au aplicat sancțiuni totale de peste patru milioane de lei și au fost retrase 28 de licențe, iar trei platforme de jocuri online au fost suspendate pentru nerespectarea normelor.

De asemenea, în urma controalelor, au fost depuse peste 30 de plângeri penale împotriva operatorilor care au încălcat legea.