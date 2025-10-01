Câți europeni fac economii. 15% nu dispun de nicio rezervă de bani. Studiu

Cetățenii europeni reușesc să economisească în mod regulat doar în proporție de 36%. Deși 78% dintre ei pun bani deoparte ocazional, majoritatea preferă variantele sigure, precum conturile de economii sau depozitele bancare, evitând investițiile cu risc mai ridicat, potrivit unui studiu al Asociației Europene de Planificare Financiară (EFPA).

Potrivit raportului EFPA, care a evaluat sănătatea financiară a peste 14.300 de persoane din 12 state europene, aproximativ 60% dintre cetățeni dispun de economii suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile timp de cel puțin trei luni.

Totodată, 40% afirmă că ar putea rezista financiar peste jumătate de an, însă 15% dintre respondenți recunosc că nu au nicio rezervă. Cele mai frecvente motive pentru care europenii aleg să economisească sunt vacanțele (44%), fondurile de urgență (41%) și pregătirea pentru pensie (35%).

Nivelul de îndatorare rămâne ridicat la nivel continental – 36% dintre europeni au datorii, fie sub formă de credite ipotecare, fie împrumuturi de consum.

Deși majoritatea reușesc să mențină plățile în limitele suportabile, alocând sub 30% din venituri pentru rambursarea datoriilor, aproape jumătate (49%) au întâmpinat dificultăți anul trecut, iar unul din cinci respondenți (21%) a înregistrat întârzieri la plată.

Când vine vorba de investiții, cei mai mulți cetățeni europeni (51%) aleg soluții sigure, precum conturile de economii sau depozitele bancare, preferând stabilitatea în locul riscului. Alți 22% se orientează către investiții mai dinamice — fonduri mutuale, acțiuni sau ETF-uri — în timp ce 10% plasează bani în criptomonede, iar doar 6% investesc în imobiliare, potrivit datelor EFPA.

Situația devine mai preocupantă atunci când discuția ajunge la economiile pentru pensie. Doar 44% dintre respondenți știu exact cât au pus deoparte pentru perioada de după retragerea din activitate, iar 41% spun că se pregătesc activ pentru acest moment — majoritatea fiind bărbați și persoane mai în vârstă. „Un procent îngrijorător de 32% nu se pregătesc sau nu intenționează să se pregătească pentru pensie”, avertizează autorii raportului.

Analiza scoate în evidență un aspect esențial: lipsa educației financiare afectează direct capacitatea europenilor de a-și gestiona veniturile. Nu mai puțin de 74% dintre cei chestionați afirmă că își doresc să învețe mai multe despre finanțe, însă doar 11% știu cu exactitate care le sunt veniturile lunare, iar numai 9% își notează riguros cheltuielile. Aceste cifre reflectă o slăbiciune structurală în ceea ce privește cultura financiară la nivelul populației europene.

Momentul publicării acestui raport nu este întâmplător. Studiul EFPA, realizat împreună cu organizația Better Finance, apare în contextul în care Comisia Europeană promovează o inițiativă privind „conturile de economii și investiții”, menite să stimuleze implicarea cetățenilor în piețele de capital. În paralel, Executivul european lucrează la o strategie amplă de îmbunătățire a educației financiare în rândul cetățenilor UE.

Prin aceste măsuri, Bruxelles-ul își propune nu doar să ajute persoanele fizice să obțină randamente mai mari pentru economiile lor, ci și să creeze un sistem financiar mai robust. Odată cu extinderea piețelor de capital europene, Comisia urmărește să ofere companiilor alternative viabile de finanțare, reducând dependența de piețele externe, în special cea americană.

