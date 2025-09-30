Ilie Bolojan, după discuțiile cu FMI: Guvernul va continua disciplina fiscală

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu Jeroen Clicq, Directorul Executiv al FMI, pentru a discuta despre situația bugetară și măsurile de corectare a deficitului. Guvernul transmite că „premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, se arată într-un comunicat de presă.

În cadrul întrevederii de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a discutat cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internaţional, despre evoluțiile recente din economia României și perspectivele consolidării fiscale. Potrivit comunicatului transmis de Guvern, șeful Executivului a subliniat angajamentul ferm al Cabinetului său pentru menținerea disciplinei financiare și aplicarea unor politici care să susțină echilibrul bugetar.

De asemenea, cei doi oficiali au analizat principalele provocări legate de deficitul bugetar și necesitatea adoptării unor măsuri structurale pentru creșterea veniturilor statului. Executivul a precizat că România își va menține direcția reformistă, punând accent pe eficientizarea administrației și pe investițiile cu impact economic durabil.

„Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului”, se arată în comunicatul Guvernului, care subliniază și deschiderea FMI pentru sprijin tehnic în procesul de reformă fiscală.

Premierul Ilie Bolojan a arătat că direcția actuală a politicilor economice urmărește nu doar echilibrarea bugetului, ci și corectarea unor dezechilibre sociale majore. El a explicat că măsurile de consolidare fiscală sunt „indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale”, subliniind totodată necesitatea ca fondurile publice să fie alocate către investiții care generează rezultate concrete în economie și în comunități. Potrivit Executivului, premierul a insistat asupra faptului că eficiența utilizării resurselor publice este esențială pentru credibilitatea guvernării.

La rândul său, Jeroen Clicq, directorul executiv al FMI, a apreciat progresele României în domeniul consolidării fiscale, menționând că țara se află „pe o traiectorie corectă” și promițând sprijin pentru continuarea reformelor.

Acesta a subliniat și importanța stabilității politice pentru implementarea consecventă a măsurilor adoptate de Guvern. În încheierea întrevederii, prim-ministrul a reiterat angajamentul său pentru menținerea disciplinei bugetare și a „responsabilităţii în cheltuirea banului public”, reafirmând prioritățile privind reducerea inechităților și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, se arată în comunicatul Guvernului.

Șeful Guvernului a declarat luni, într-o intervenție la Digi24, că rectificarea bugetară aflată în pregătire „va garanta plata integrală a pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului 2025”, respingând astfel zvonurile privind o eventuală lipsă de resurse la bugetul de stat.

Potrivit lui Ilie Bolojan, măsurile nu presupun tăieri de investiții, ci o reașezare a priorităților bugetare, astfel încât să fie asigurate „cheltuielile curente și obligațiile față de cetățeni”. El a precizat că Ministerul Muncii va primi fonduri suplimentare pentru plata pensiilor, dar și pentru acoperirea restanțelor rămase din programele de plafonare a prețurilor la energie din anii trecuți.

Premierul a adăugat că „pe componenta de pensii s-a alocat o sumă relativ mică”, însă anumite ministere vor beneficia de fonduri suplimentare pentru plata salariilor, pentru a menține „fluența plăților” până la finalul anului.

Totodată, Bolojan a insistat asupra necesității unei administrări prudente la nivel local, explicând că „autonomia autorităților locale este întărită prin această rectificare”, dar în același timp, „ele trebuie să gestioneze mai atent resursele financiare, întrucât statul nu mai poate aloca aceleași sume ca în anii precedenți”.