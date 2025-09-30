Victor Ciutacu despre Bolojan: Omul e ca tractorul în vie

Jurnalistul Victor Ciutacu a declarat la România TV că măsurile lui Ilie Bolojan ”au pus deja pe brânci” ce a mai rămas din economie. Prezentatorul TV a explicat că pachetul trei al austerității pregătit de Guvern, care vizează comasarea instituțiilor, reducerea personalului, limitarea excepțiilor privind pensionarea anticipată și scurtarea perioadei de șomaj, va afecta zeci de mii de angajați.

Victor Ciutacu l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că implementează măsuri distructive fără a ține cont de efectele asupra oamenilor. Jurnalistul a declarat că reducerea perioadei de acordare a ajutoarelor de șomaj de la un an la șase luni, reprezintă o irosire a resurselor și o lipsă de responsabilitate față de cetățeni.

„Nu i-a fost de ajuns că, prin măsurile neghioabe pe care le-a luat în faimoasele lui pachete, a pus pe brânci ce mai rămăsese din economie.”, a declarat Ciutacu.

Acesta a explicat că pachetul trei al austerității riscă să afecteze grav economia și să lase oamenii fără venituri.

Ciutacu a atras atenția că Guvernul lucrează simultan la reducerea ajutoarelor de șomaj și la concedierea a 13.000–15.000 de bugetari din administrația locală, în timp ce fostele combinate siderurgice de la Galați și Hunedoara sunt pe punctul de a fi închise.

Potrivit jurnalistului, de la începutul anului, peste 12.000 de contracte de muncă au încetat din cauza deteriorării mediului economic, iar cumulul acestor măsuri va genera zeci de mii de șomeri și va crea o gaură bugetară pe care reducerea perioadei de acordare a ajutoarelor de șomaj nu o poate acoperi.

Ciutacu a afirmat că măsurile guvernamentale recente par să urmărească un plan deliberat de ”îngenunchere a țării”, implementat de persoane aflate în poziții cheie.

Prezentatorul TV a afirmat că, deși țara se confruntă cu datorii și un deficit bugetar semnificativ, România nu era în pragul falimentului înainte de implementarea măsurilor lui Bolojan.