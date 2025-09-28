Avocat, nemulțumit de prețurile alimentelor: Dădui peste 1.000 de lei pe trei plase amărâte

Avocatul Cristian Clipa, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din Timișoara, a transmis că îi „mulțumește” premierului Ilie Bolojan pentru „înțeleptele reforme” pe care le-a inițiat. „În veci sa ne trăiți!”, a scris acesta, irnoic, într-o postare pe Facebook.

Avocatul Cristian Clipa i-a „mulțumit” premierului, într-o postare, după ce a plătit „pe trei plase amărâte” aproximativ 1000 de lei.

„Mult prea iubite și stimate domnule Bolojan, va multumesc din suflet pentru inteleptele dumneavoastră reforme! Noi, cetățenii, foști pionieri ai acestei tari, aducem prinosul nostru de dragoste și de recunoștință pentru strădania cu care aveți grija de viata si de burțile noastre. În veci sa ne trăiți! P.S. Apoi, mai Ilie, da o dracului, dădui peste 1000 de lei pe trei plase amărâte!”, a scris acesta.

În iulie, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe un prim pachet de măsuri fiscale, care a adus creșteri la TVA, accize și alte taxe. Acest prim set de măsuri de austeritate a intrat în vigoare la 1 august 2025, având ca scop reducerea deficitului bugetar încă din acest an.

Economiștii de la Romanian Economic Monitor au precizat că efectele vor fi mult mai vizibile în 2026, când măsurile se vor aplica pe întreaga durată a anului fiscal. Astfel, TVA a avut trei cote, de 5%, 9% și 19%, iar în prezent are doar două, de 11% și 21%.

La cota de 11% se încadrează medicamentele, alimentele, serviciile de apă și canalizare, manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele. Tot aici intră lemnele de foc, energia termică, cazările din turism, precum și accesul la monumente istorice.

Economistul Valentin Ionescu declara, la finalul verii, că românii au devenit mai prudenți cu cheltuielile încă din ultimele luni ale anului trecut. „Constatăm această tendință de a cheltui cu prudență de la sfârșitul anului trecut… și această tendință se va menține”, spunea acesta, pentru TVR Info.

După mai multe discuții în coaliție, Guvernul a decis joi, 25 septembrie, să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura, care urma să expire la 1 octombrie 2025, va rămâne valabilă până la 31 martie 2026, printr-o nouă Ordonanță de Urgență.

Economistul Cristian Socol (PSD) a avertizat la începutul săptămânii că eliminarea plafonării ar fi redus puterea de cumpărare pentru 66% din populație, adică peste 12,5 milioane de români, care alocă mai mult de 40% din venituri pentru alimente.

El a mai spus că inflația putea urca la 14-15%, iar gospodăriile cu venituri mici și medii ar fi riscat o scădere de până la 30% a puterii de cumpărare.