Ministrul Muncii: Guvernul merge mai departe chiar și fără Bolojan. Pare tipul care mai face și gesturi radicale
- Maria Dima
- 27 septembrie 2025, 14:29
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, declarat că actuala coaliție de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR este suficient de solidă pentru a funcționa chiar și în lipsa premierului Ilie Bolojan. Florin Manole a mai spus că demisia unui lider este un act unilateral, dar că mecanismul politic al coaliției își poate continua activitatea indiferent de numele de la vârf.
„Demisia e un act unilateral”
Întrebat dacă se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze în cazul în care Pachetul 2 va fi respins de Curtea Constituțională, ministrul Muncii a răspuns: „Nu am așteptări în legătură cu subiectul ăsta. Orice demisie a oricui este un act unilateral. E decizia fiecăruia, nu e treaba mea.”
Totuși, Manole a admis că actualul premier ar putea recurge la un asemenea gest. „Pare tipul care mai face și gesturi radicale, dar eu l-am perceput, în multe contexte de lucru, ca un om rațional. Cum va alege să-și folosească rațiunea, e o opțiune personală”, a declarat Florin Manole la Prima TV.
Florin Manole: „Se poate și fără Ilie Bolojan”
Ministrul Muncii a mai spus că funcționarea coaliției nu depinde exclusiv de persoana premierului: „Se poate și fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine.”
Chiar dacă nu a dorit să speculeze în privința viitorului Guvernului, el a menționat că formula politică actuală rămâne, în opinia sa, singura viabilă: „Avem o coaliție. Ea funcționează, cu sincope, cu probleme, cu dificultăți. Sunt depășite. Funcționează foarte bine. Nu văd o altă coaliție posibilă.”
„Coaliția rezistă, indiferent de nume”
Întrebat dacă aceeași coaliție ar putea continua cu un alt premier, Manole a preferat să relativizeze: „Văd foarte posibil aceeași coaliție și cu un alt ministru al Muncii.”
Florin Manole a mai spus că structura actuală a Guvernului are resurse să reziste: „Cred că poate continua și fără Ilie Bolojan. Dar noi, în mediul politic, avem acum o realitate. Realitatea asta pare funcțională. Mai cu probleme, mai cu blocaje, mai cu opriri, mai cu ședințe, dar nu vreau eu să împing pe nimeni într-o direcție sau alt”.
