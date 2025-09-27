Ministrul Muncii: Guvernul merge mai departe chiar și fără Bolojan. Pare tipul care mai face și gesturi radicale

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, declarat că actuala coaliție de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR este suficient de solidă pentru a funcționa chiar și în lipsa premierului Ilie Bolojan. Florin Manole a mai spus că demisia unui lider este un act unilateral, dar că mecanismul politic al coaliției își poate continua activitatea indiferent de numele de la vârf.

Întrebat dacă se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze în cazul în care Pachetul 2 va fi respins de Curtea Constituțională, ministrul Muncii a răspuns: „Nu am așteptări în legătură cu subiectul ăsta. Orice demisie a oricui este un act unilateral. E decizia fiecăruia, nu e treaba mea.”

Totuși, Manole a admis că actualul premier ar putea recurge la un asemenea gest. „Pare tipul care mai face și gesturi radicale, dar eu l-am perceput, în multe contexte de lucru, ca un om rațional. Cum va alege să-și folosească rațiunea, e o opțiune personală”, a declarat Florin Manole la Prima TV.

Ministrul Muncii a mai spus că funcționarea coaliției nu depinde exclusiv de persoana premierului: „Se poate și fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine.”

Chiar dacă nu a dorit să speculeze în privința viitorului Guvernului, el a menționat că formula politică actuală rămâne, în opinia sa, singura viabilă: „Avem o coaliție. Ea funcționează, cu sincope, cu probleme, cu dificultăți. Sunt depășite. Funcționează foarte bine. Nu văd o altă coaliție posibilă.”

Întrebat dacă aceeași coaliție ar putea continua cu un alt premier, Manole a preferat să relativizeze: „Văd foarte posibil aceeași coaliție și cu un alt ministru al Muncii.”

Florin Manole a mai spus că structura actuală a Guvernului are resurse să reziste: „Cred că poate continua și fără Ilie Bolojan. Dar noi, în mediul politic, avem acum o realitate. Realitatea asta pare funcțională. Mai cu probleme, mai cu blocaje, mai cu opriri, mai cu ședințe, dar nu vreau eu să împing pe nimeni într-o direcție sau alt”.