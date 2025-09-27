Politica

Ministrul Muncii: Guvernul merge mai departe chiar și fără Bolojan. Pare tipul care mai face și gesturi radicale

Comentează știrea
Ministrul Muncii: Guvernul merge mai departe chiar și fără Bolojan. Pare tipul care mai face și gesturi radicaleIlie Bolojan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, declarat că actuala coaliție de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR este suficient de solidă pentru a funcționa chiar și în lipsa premierului Ilie Bolojan. Florin Manole a mai spus că demisia unui lider este un act unilateral, dar că mecanismul politic al coaliției își poate continua activitatea indiferent de numele de la vârf.

„Demisia e un act unilateral”

Întrebat dacă se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze în cazul în care Pachetul 2 va fi respins de Curtea Constituțională, ministrul Muncii a răspuns:  „Nu am așteptări în legătură cu subiectul ăsta. Orice demisie a oricui este un act unilateral. E decizia fiecăruia, nu e treaba mea.”

Totuși, Manole a admis că actualul premier ar putea recurge la un asemenea gest. „Pare tipul care mai face și gesturi radicale, dar eu l-am perceput, în multe contexte de lucru, ca un om rațional. Cum va alege să-și folosească rațiunea, e o opțiune personală”, a declarat Florin Manole la Prima TV.

Florin Manole: „Se poate și fără Ilie Bolojan”

Florin Manole

Florin Manole. Sursa foto: Facebook

Ministrul Muncii a mai spus că funcționarea coaliției nu depinde exclusiv de persoana premierului: „Se poate și fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine.”

Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

Chiar dacă nu a dorit să speculeze în privința viitorului Guvernului, el a menționat că formula politică actuală rămâne, în opinia sa, singura viabilă:  „Avem o coaliție. Ea funcționează, cu sincope, cu probleme, cu dificultăți. Sunt depășite. Funcționează foarte bine. Nu văd o altă coaliție posibilă.”

„Coaliția rezistă, indiferent de nume”

Întrebat dacă aceeași coaliție ar putea continua cu un alt premier, Manole a preferat să relativizeze: „Văd foarte posibil aceeași coaliție și cu un alt ministru al Muncii.”

Florin Manole a mai spus  că structura actuală a Guvernului are resurse să reziste: „Cred că poate continua și fără Ilie Bolojan. Dar noi, în mediul politic, avem acum o realitate. Realitatea asta pare funcțională. Mai cu probleme, mai cu blocaje, mai cu opriri, mai cu ședințe, dar nu vreau eu să împing pe nimeni într-o direcție sau alt”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:23 - Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
15:14 - Mutu, vizită controversată la Moscova: A jucat pentru ruși
15:06 - Șefii de stat major din NATO, reuniți în Letonia după ce Rusia a încălcat spațiul aerian de mai multe ori
14:57 - Hamas ar putea elibera ostaticii, conform planului Trump. Acord de principiu
14:44 - Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
14:36 - Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale