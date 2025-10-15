Alexandru Nazare, întrevedere cu reprezentantul lui Trump și Trezorierul SUA, la Washington

Alexandru Nazare a transmis că a purtat primele discuții oficiale la Washington cu membri ai administrației Trump. Ministrul Finanțelor a subliniat că România este pregătită să atragă investiții noi, menite să sprijine „dezvoltarea și creșterea competitivității economiei naționale”.

„O nouǎ vizitǎ în Statele Unite: am început programul oficial la Washington cu o întâlnire specială cu reprezentantul Preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanțelor și-a continuat mesaju anunțând că poartă discuții despre oportunitățile pe care economia românească le poate oferi americanilor.

„Doi parteneri de dialog conectați direct la deciziile strategice de investiții ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitǎțile pe care le oferǎ economia României.

Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiții, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ", a transmis ministrul Alexandru Nazare pe Facebook.

În perioada 14–18 octombrie 2025, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C., unde conduce delegația României la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale.

Pe durata vizitei, oficialul român are programate întrevederi cu reprezentanți ai principalelor instituții financiare internaționale, agenții de rating, investitori și forumuri economice influente din SUA. Scopul principal al acestor discuții este întărirea parteneriatelor externe, prezentarea evoluțiilor macroeconomice ale României și atragerea de investiții care să susțină creșterea competitivității economiei.

Programul delegației Ministerului Finanțelor include o serie de reuniuni bilaterale, sesiuni de lucru și întâlniri strategice cu investitori internaționali, menite să consolideze cooperarea cu partenerii americani și să promoveze oportunitățile economice de pe piața românească.

În cadrul vizitei, ministrul Alexandru Nazare va discuta la sediul Băncii Mondiale despre creșterea productivității în regiunea Europei și Asiei Centrale, alături de Antonella Bassani, vicepreședinte al instituției. De asemenea, va avea o întrevedere cu Makhtar Diop, directorul general al IFC – Corporația Financiară Internațională, structură a Grupului Băncii Mondiale dedicată sprijinirii investițiilor private pe piețele emergente, inclusiv în România.

În cadrul vizitei la Washington, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, are programată o întrevedere la MIGA – Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor, cu Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte de Operațiuni. MIGA, parte a Grupului Băncii Mondiale, are misiunea de a stimula investițiile străine directe în economiile emergente, oferind garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale.

De asemenea, oficialul român va participa la reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, structura Băncii Mondiale din care România face parte, ce contribuie la definirea și implementarea politicilor care reglementează activitatea instituției financiare internaționale.

Pentru ziua de joi, agenda ministrului include întâlniri cu reprezentanții principalelor agenții de rating internaționale — Fitch, Moody’s și S&P — precum și o discuție la sediul FMI cu Alfred Kammer, director pentru Europa, și Jeroen Clicq, director executiv al Fondului.

Totodată, Alexandru Nazare va avea întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri american, printre care Camera de Comerț Americană, dar și cu mari grupuri de investiții precum PIMCO, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley și Barclays.

În ultima zi a vizitei sale la Washington, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va lua parte la sesiunea plenară a Reuniunii Anuale organizate de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Evenimentul reunește miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din statele membre, care discută direcțiile strategice și stabilesc prioritățile economice pentru perioada următoare.

Agenda de vineri mai cuprinde întrevederi bilaterale cu oficiali ai Băncii Mondiale, printre care și directorul Constituentei din care România face parte, dar și o întâlnire cu Odile Renaud-Basso, președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).