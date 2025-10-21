Social

ANAF a scos la vânzare un pat de frasin. Anunțul a stârnit un val de ironii

Pat confiscat de ANAF. Sursa foto: Facebook/ANAF - Anunturi valorificare bunuri
Printre bunurile confiscate scoase la vânzare de ANAF se află și un pat din lemn de frasin. Anunțul a stârnit numeroase ironii pe internet, multe dintre ele făcând trimitere la declarația recentă a șefului instituției despre gemul preparat în casă. „Cred că a costat mai mult evaluarea”, a fost unul dintre comentariile lăsate.

Un pat, scos la vânzare de ANAF

ANAF scoate la vânzare, în mod constant, bunuri confiscate, iar de data aceasta se află și un pat din lemn de frasin, cu prețul de 500 de lei. Potrivit anunțului publicat recent, patul are dimensiunile de 1,60 pe 2 metri, iar ridicarea se face direct de la locul de depozitare, cumpărătorul fiind responsabil de transport.

„Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul valorificare bunuri confiscate in materie penala scoate la vanzare directa incepand cu data de 20.10.2025, urmatorul bun mobil: – Pat lemn frasin – dimensiuni 1,60/2 m. – Pret – 500 lei. – Ridicarea/transportul acestui bun mobil se poate efectua doar de la locul de depozitare, cheltuielile fiind suportate de cumpãrãtor. – Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon ...”, este anunțul ANAF.

Anunțul a stârnit numeroase ironii la adresa ANAF, multe dintre ele făcând referire la declarația șefului Fiscului, care punea pe seama gemului făcut în casă o parte din deficitul de colectare a TVA din România.

Reacțiile oamenilor

Sute de utilizatori au reacționat online la anunțul publicat de ANAF, lăsând numeroase comentarii.

„Aveți și pătrunjel confiscat ? Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF???”, „Borcane de gem aveți? Caut ceva pe afine, fructe de pădure, gen”, „Cred că a costat mai mult evaluarea”, „Nu creedddd….. ăsta e pamflet, nu? După borcanele cu gem ,paturi… ce mai urmează? Hârtia igienică?”, „Eu aștept murăturile asortate, că nu am apucat să pun anul ăsta” au fost câteva dintre comantariile oamenilor.

Nica: Gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României

Președintele ANAF, Adrian Nica, a făcut recent o declarație care a provocat numeroase reacții în mediul online, multe dintre ele cu tentă ironică.

Nica a declarat că gemul făcut în gospodării afectează „GAP-ul de TVA” al României. El a adăugat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consum propriu influențează nivelul general al colectării TVA.

