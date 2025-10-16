Social

Șeful ANAF, avertisment pentru persoanele care nu-și declară veniturile: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte

Comentează știrea
Șeful ANAF, avertisment pentru persoanele care nu-și declară veniturile: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainteAdrian Nica. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a declarat că ANAF analizează în prezent situația a 200 de persoane care dețin averi care nu pot fi justificate. „ Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a spus acesta, la un post TV.

Sute de cazuri, analizate de ANAF

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că instituția analizează mai multe cazuri privind diferențele dintre averile deținute și veniturile declarate de contribuabili.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare”, a spus acesta.

Adrian Nica: „Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte”

El a explicat că, în situațiile în care averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele respective. Adrian Nica a adăugat că persoanele vizate ar trebui să își declare veniturile, subliniind că instituția nu va mai tolera astfel de comportamente.

Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza Bricard
Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza Bricard
Andra Voloș nu scapă de trecut. Slăbiciunea pentru maneliști a ieșit la iveală
Andra Voloș nu scapă de trecut. Slăbiciunea pentru maneliști a ieșit la iveală

„Să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a mai adăugat acesta.

ANAF

ANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ

ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale

Pe 9 octombrie, ANAF a anunțat că va verifica peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru, în urma unor analize de risc care au ridicat semne de întrebare. Controalele vizează în special firmele care raportează pierderi sau activitate redusă, dar ai căror acționari sau asociați dețin averi considerabile.

ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții, pe fondul deficitului bugetar cu care se confruntă România.

Printre măsurile luate se află trimiterea de notificări persoanelor care nu au depus la timp declarația unică, documentul fiscal prin care sunt raportate, între altele, și veniturile din investiții. ANAF a mai anunțat că verificările vizează în special investitorii la bursă, mai ales pe cei care desfășoară tranzacții pe piețele externe.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:09 - Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza Bricard
00:02 - Șeful ANAF, avertisment pentru persoanele care nu-și declară veniturile: Fiecare bombardier să se gândească de trei o...
23:57 - Rețea de corupție în sistemul permiselor auto din Republica Moldova. CNA publică stenogramele anchetei
23:50 - Telecabina Tâmpa se redeschide. Va fi singura din România care va funcționa și pe timp de noapte
23:43 - Transnistria riscă să rămână fără gaze naturale. Roman Roșca avertizează asupra unei crize iminente
23:38 - România a pierdut în fața Norvegiei, în preliminariile EHF Euro Cup 2026

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale