Șeful ANAF, avertisment pentru persoanele care nu-și declară veniturile: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a declarat că ANAF analizează în prezent situația a 200 de persoane care dețin averi care nu pot fi justificate. „ Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a spus acesta, la un post TV.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că instituția analizează mai multe cazuri privind diferențele dintre averile deținute și veniturile declarate de contribuabili.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare”, a spus acesta.

El a explicat că, în situațiile în care averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele respective. Adrian Nica a adăugat că persoanele vizate ar trebui să își declare veniturile, subliniind că instituția nu va mai tolera astfel de comportamente.

„Să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a mai adăugat acesta.

Pe 9 octombrie, ANAF a anunțat că va verifica peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru, în urma unor analize de risc care au ridicat semne de întrebare. Controalele vizează în special firmele care raportează pierderi sau activitate redusă, dar ai căror acționari sau asociați dețin averi considerabile.

ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții, pe fondul deficitului bugetar cu care se confruntă România.

Printre măsurile luate se află trimiterea de notificări persoanelor care nu au depus la timp declarația unică, documentul fiscal prin care sunt raportate, între altele, și veniturile din investiții. ANAF a mai anunțat că verificările vizează în special investitorii la bursă, mai ales pe cei care desfășoară tranzacții pe piețele externe.