Zeci de persoane, evacuate dintr-un bloc din Constanța după izbucnirea unui incendiu

Zeci de persoane, evacuate dintr-un bloc din Constanța după izbucnirea unui incendiu
Peste 20 de persoane dintr-un bloc din Constanța au ieșit din imobil, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament. „O persoană cu atac de panică a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ”, au anunțat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea.

Incendiu în Constanța

Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis că pompierii au fost chemați luni dimineață să intervină la un incendiu izbucnit într-un apartament din Constanța.

Șaisprezece persoane, zece femei și șase bărbați, au fost evacuate din imobil, iar alte șase au reușit să iasă singure înainte de sosirea pompierilor. O persoană care a suferit un atac de panică a fost preluată de un echipaj al SAJ Constanța și a primit îngrijiri medicale

„Incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului pe o suprafaţă de circa 50 de metri pătraţi, unde au ars mobilier şi gunoi menajer”, a anunțat ISU Dobrogea.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Specialiștii urmează să stabilească cauza

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului Fripis, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară și un echipaj ATPVM Port, precum și pompieri de la Detașamentul Palas, care au adus o autospecială de stingere.

Specialiștii urmează să stabilească cauza probabilă a incendiului.

Incindiu în Eforie Nord

Reamintim că un incendiu a izbucnit ieri la o locuință din Eforie Nord. Pentru stingerea flăcărilor și acordarea primului ajutor au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și un echipaj al SAJ Constanța.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de la Stația de Pompieri Tuzla, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD tip B, precum și detașamentele Port și Palas, cu o autospecială de stingere și o autoplatformă.

Flăcările au cuprins două anexe, pe o suprafață totală de 45 de metri pătrați, și au afectat acoperișurile a două case. Un bărbat de 82 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost evacuat și transportat la spital de echipajul SAJ.

