Un cămin de bătrâni de lângă București a luat foc. Zeci de persoane au fost evacuate

Un cămin de bătrâni de lângă București a luat foc. Zeci de persoane au fost evacuate
Un incendiu a izbucnit sâmbătă într-o construcție de pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov, iar pompierii ISU București-Ilfov au intervenit prompt pentru lichidarea flăcărilor.

Incendiu la un cămin de bătrâni de lângă Capitală

Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, focul a cuprins o magazie pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Dintr-o clădire aflată în apropiere, unde funcționează un cămin de bătrâni, au fost evacuate preventiv 30 de persoane, ca măsură de siguranță, pentru a elimina orice pericol.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au anunțat că intervenția a fost promptă, incendiul fiind pus sub control într-un timp scurt, iar echipajele continuă acțiunea pentru stingerea totală a focarelor rămase.

Nu au fost înregistrate victime

Nu s-au înregistrat victime până în acest moment, iar autoritățile urmează să investigheze cauzele izbucnirii incendiului și modul în care s-a propagat.

Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
Bătrân

Bătrân. Sursă foto: Pixabay

Un alt incendiu a avut loc la un centru spa

Un incendiu puternic, însoțit de degajări mari de fum, a izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, în incinta Centrului Orhideea Spa, aflat la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6 al Bucureștiului.

O angajată a centrului a suferit arsuri la nivelul brațelor, pe aproximativ 7% din suprafața corpului, și a primit îngrijiri de urgență de la echipajele medicale sosite la fața locului.

Pentru siguranța clienților și a personalului, 45 de persoane au fost evacuate imediat din clădire. Autoritățile au transmis cetățenilor să evite zona până la finalizarea intervenției.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de circa 80 de metri pătrați, pompierii intervenind pentru stingerea focului și ventilarea spațiilor inundate cu fum. Din cauza degajărilor dense, imobilul, aflat într-un ansamblu rezidențial, a fost atent monitorizat, iar locatarilor li s-a recomandat să nu se apropie de perimetru.

La fața locului au fost trimise în mod progresiv zece autospeciale de stingere, echipamente de intervenție la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipe ale Detașamentului Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD, pregătite pentru acordarea primului ajutor.

Proiecte speciale