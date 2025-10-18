Un cămin de bătrâni de lângă București a luat foc. Zeci de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă într-o construcție de pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov, iar pompierii ISU București-Ilfov au intervenit prompt pentru lichidarea flăcărilor.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, focul a cuprins o magazie pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Dintr-o clădire aflată în apropiere, unde funcționează un cămin de bătrâni, au fost evacuate preventiv 30 de persoane, ca măsură de siguranță, pentru a elimina orice pericol.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au anunțat că intervenția a fost promptă, incendiul fiind pus sub control într-un timp scurt, iar echipajele continuă acțiunea pentru stingerea totală a focarelor rămase.

Nu s-au înregistrat victime până în acest moment, iar autoritățile urmează să investigheze cauzele izbucnirii incendiului și modul în care s-a propagat.

Un incendiu puternic, însoțit de degajări mari de fum, a izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, în incinta Centrului Orhideea Spa, aflat la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6 al Bucureștiului.

O angajată a centrului a suferit arsuri la nivelul brațelor, pe aproximativ 7% din suprafața corpului, și a primit îngrijiri de urgență de la echipajele medicale sosite la fața locului.

Pentru siguranța clienților și a personalului, 45 de persoane au fost evacuate imediat din clădire. Autoritățile au transmis cetățenilor să evite zona până la finalizarea intervenției.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de circa 80 de metri pătrați, pompierii intervenind pentru stingerea focului și ventilarea spațiilor inundate cu fum. Din cauza degajărilor dense, imobilul, aflat într-un ansamblu rezidențial, a fost atent monitorizat, iar locatarilor li s-a recomandat să nu se apropie de perimetru.

La fața locului au fost trimise în mod progresiv zece autospeciale de stingere, echipamente de intervenție la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipe ale Detașamentului Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD, pregătite pentru acordarea primului ajutor.