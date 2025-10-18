Social

Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert

Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei, în sectorul 6 al Capitalei. Este vorba despre Centrul Orhideea Spa.  Autoritățile au transmis un mesaj prin Ro-Alert pentru a informa populația din zonă.

Forțe numeroase mobilizate pentru stingerea incendiului de la centrul SPA

Sâmbătă, 18 octombrie, un incendiu cu fum dens a izbucnit la Centrul Orhideea Spa, situat la subsolul unui imobil cu zece etaje din sectorul 6 al Capitalei.

O persoană, angajată a centrului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare, aproximativ 7%, fiind preluată și asistată de echipajele medicale aflate la fața locului. Angajata a fost preluată de cadrele medicale care se aflau la fața locului.

Pompierii au evacuat 45 de persoane din clădire

Din clădire au fost evacuate 45 de persoane, clienți ai centrului SPA, pentru a asigura siguranța acestora. Autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervenției.

Incendiu la un Centru Spa din Sectorul 6

Sursă foto: IGSU Facebook

Incendiul a fost localizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii continuă lucrările pentru lichidarea completă a focului și ventilarea spațiilor afectate de fum. Focul produce degajări dense de fum într-un imobil dintr-un ansamblu de blocuri cu zece etaje, iar autoritățile recomandă locatarilor să evite zona.

Au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere

O altă persoană a fost evacuată de echipele de intervenție de la etajele superioare, după ce fumul dens s-a răspândit pe casa scării și la nivelul parterului. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au anunțat că nu se impune evacuarea celor cazați în hotel, zona fiind sub observația continuă a echipelor operative.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate progresiv zece autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD, pregătite să ofere asistență medicală de urgență.

