Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei, în sectorul 6 al Capitalei. Este vorba despre Centrul Orhideea Spa. Autoritățile au transmis un mesaj prin Ro-Alert pentru a informa populația din zonă.

Sâmbătă, 18 octombrie, un incendiu cu fum dens a izbucnit la Centrul Orhideea Spa, situat la subsolul unui imobil cu zece etaje din sectorul 6 al Capitalei.

O persoană, angajată a centrului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare, aproximativ 7%, fiind preluată și asistată de echipajele medicale aflate la fața locului. Angajata a fost preluată de cadrele medicale care se aflau la fața locului.

Din clădire au fost evacuate 45 de persoane, clienți ai centrului SPA, pentru a asigura siguranța acestora. Autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervenției.

Incendiul a fost localizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii continuă lucrările pentru lichidarea completă a focului și ventilarea spațiilor afectate de fum. Focul produce degajări dense de fum într-un imobil dintr-un ansamblu de blocuri cu zece etaje, iar autoritățile recomandă locatarilor să evite zona.

O altă persoană a fost evacuată de echipele de intervenție de la etajele superioare, după ce fumul dens s-a răspândit pe casa scării și la nivelul parterului. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au anunțat că nu se impune evacuarea celor cazați în hotel, zona fiind sub observația continuă a echipelor operative.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate progresiv zece autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD, pregătite să ofere asistență medicală de urgență.