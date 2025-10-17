Explozia din Rahova. Pompierii au ridicat o dronă deasupra zonei afectate

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra blocului în care a avut loc explozia din Rahova, pompierii de la ISU București au ridicat o dronă. De asemenea, dispozitivul este folosit pentru identificarea persoanelor aflate în pericol. Potrivit ultimelor informații, numărul persoanelor afectate a ajuns la 14.

Potrivit ISU, echipajul specializat folosește drona pentru recunoaștere aeriană, transmiterea imaginilor către punctul de comandă mobil. Până în prezent, 13 persoane au fost transportate la spitalele din București: Universitar, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș, Militar și Bagdasar-Arseni.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost constituită o celulă de criză la nivelul unităților spitalicești din zonă.

„A fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi victimele. Serviciile de ambulanță și SMURD au trimis 13 pacienți. Doi copii au ajuns la Grigore Alexandrescu”, a spus Rogobete.

La scurt timp după explozie, o locatară care s-a autoevacuat a declarat la Antena 3 CNN că a simțit miros de gaz în clădire cu o zi înainte. La fața locului au intervenit numeroase echipaje: 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, o unitate mobilă de terapie intensivă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN, anunță IGSU.

Explozia puternică a provocat spargerea geamurilor la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Elevii au fost preluați de părinți.

„Clădirea a fost evacuată la recomandarea autorităților competente. Elevii au fost evacuați în siguranță conform procedurilor pentru situații de urgență. Au fost preluați în siguranță de părinți. 10 copii au suferit răni ușoare”, au spus reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, proprietarii din blocul afectat vor fi relocați cu spriinul PMB. În prezent, salvatorii caută victime în blocul afectat. La blocul vecin, martorii au observat anunite desprinderi ale elementelor de construcție.