Incendiu la o fabrică în Bangladesh. Mai multe persoane au murit carbonizate

Un incendiu de proporţii a izbucnit într-o fabrică de confecţii din zona Mirpur, Dhaka, Bangladesh, provocând moartea a cel puţin 16 persoane, potrivit BBC. Autorităţile au avertizat că numărul victimelor ar putea creşte, în condiţiile în care pompierii continuă să se lupte cu flăcările ce s-au extins către un depozit de produse chimice din apropiere.

Pompierii din Dhaka au anunţat că au recuperat 16 corpuri din interiorul fabricii cu patru etaje, dar trupurile erau complet carbonizate şi imposibil de identificat. Incendiul a izbucnit în jurul prânzului şi a fost stins după aproximativ trei ore. Un depozit de produse chimice aflat în apropiere a continuat să ardă ore întregi, degajând fum dens şi gaze toxice.

Rudele îndurerate s-au adunat marţi în faţa clădirii arse, în căutarea celor dragi daţi dispăruţi. Autorităţile nu exclud ca bilanţul să crească pe măsură ce operaţiunile de căutare continuă. Directorul pompierilor, Mohammad Tajul Islam Chowdhury, a declarat că victimele au murit probabil „instantaneu” după ce au inhalat „gaz extrem de toxic”, degajat de materialele arse.

Până la ora 21:00, ora locală (15:00 GMT), focul din depozitul de produse chimice nu fusese complet stins, potrivit relatărilor din presa locală. Pompierii nu au putut stabili cu exactitate care dintre cele două clădiri, fabrica de confecţii sau depozitul, a luat foc prima.

Martorii au declarat că depozitul stoca pulbere de înălbire, plastic şi peroxid de hidrogen, toate substanţe extrem de inflamabile care pot intensifica incendiile. Poliţia şi armata încearcă în continuare să localizeze proprietarii fabricii şi ai depozitului, pentru a verifica legalitatea funcţionării acestora.

În 2021, un incendiu la o fabrică de alimente şi băuturi a ucis cel puţin 52 de persoane, după ce s-a descoperit că imobilul fusese construit ilegal şi nu avea ieşiri de urgenţă. În 2019, un alt incendiu a devastat un cartier istoric din Dhaka, provocând moartea a cel puţin 78 de oameni.

Cel mai grav accident industrial din istoria ţării a avut loc în 2013, când prăbuşirea clădirii Rana Plaza a ucis peste 1.100 de persoane.