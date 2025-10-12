International

Mănăstirea în care Carlo Acutis a primit prima împărtășanie, mistuită de flăcări. Călugărițele, salvate la limită

Comentează știrea
Mănăstirea în care Carlo Acutis a primit prima împărtășanie, mistuită de flăcări. Călugărițele, salvate la limităIncendiu la mănăstire. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Tragedie în regiunea Lombardia. Mănăstirea Bernaga din La Valletta Brianza, un monument istoric din secolul al XVII-lea, a fost mistuită complet de un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Locul era cunoscut nu doar pentru valoarea sa arhitecturală, ci și pentru legătura spirituală cu Sfântul Carlo Acutis, tânărul declarat patron al internetului, care a primit acolo prima sa Împărtășanie.

Lăcaș de cult transformat în ruină

Flăcările au izbucnit în timpul rugăciunii Rozariului, când cele 21 de maici de clauzură din ordinul Romitelor Ambroziene se aflau în capelă.

În doar câteva minute, focul s-a extins în tot complexul, alimentat de structurile vechi din lemn. Pompierii din Lecco, Merate, Monza, Como și Valmadrera au intervenit cu peste zece autospeciale, luptând ore întregi pentru a stinge incendiul.

„Un dezastru, o pierdere incalculabilă pentru întreaga comunitate”, a declarat primarul Marco Panzeri.

Ciucu, contrazis de PNL! Ședința Coaliției e marți, stabilită de Bolojan. Interviul despre „amânare” l-a făcut de râs. Exclusiv
Ciucu, contrazis de PNL! Ședința Coaliției e marți, stabilită de Bolojan. Interviul despre „amânare” l-a făcut de râs. Exclusiv
Tragerea Loto, 12 octombrie. Numerele câștigătoare. Reporturi de milioane la 6/49 și Joker. Update
Tragerea Loto, 12 octombrie. Numerele câștigătoare. Reporturi de milioane la 6/49 și Joker. Update

Călugărițele, salvate la limită

Cele 21 de maici au reușit să scape cu viață. Una dintre ele, în vârstă de 87 de ani și imobilizată la pat, a fost salvată în ultimul moment. Surorile au învelit-o într-o pătură udă și au scos-o afară, printre flăcări și fum dens.

Potrivit primelor cercetări, focul ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit. Călugărițele urmăreau o slujbă cu Papa la televizor când au observat primele urme de fum. În câteva clipe, întregul etaj superior a fost cuprins de flăcări.

Un loc cu o semnificație aparte

Mănăstirea Bernaga era un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga Italie. În 1998, Sfântul Carlo Acutis, supranumit „Influencerul lui Dumnezeu”, a primit Prima Împărtășanie în acest lăcaș re cult. Tânărul, beatificat în 2020, este venerat pentru credința și devotamentul său față de Biserică, dar și pentru modul în care a folosit internetul pentru a răspândi valorile creștine.

Autoritățile locale au anunțat că vor evalua amploarea distrugerilor și vor căuta soluții pentru reconstrucția mănăstirii supranumite „Notre-Dame a Italiei”, un simbol al credinței și al patrimoniului lombard.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:41 - Oleg Spînu şi-a anulat concertul la Paris, din cauza unui accident: Știu că mulți oameni m-au așteptat
19:32 - Cupa Mondială 2026, calificări: Cipru învinge San Marino și urcă peste România în Grupa H
19:23 - Madagascarul, în prag de lovitură de stat. O unitate militară a anunțat că a preluat comanda armatei
19:17 - Ciucu, contrazis de PNL! Ședința Coaliției e marți, stabilită de Bolojan. Interviul despre „amânare” l-a făcut de râs...
19:10 - Numărul firmelor dizolvate a crescut la 36.171, în opt luni. Cele mai afectate domenii
19:01 - Tragerea Loto, 12 octombrie. Numerele câștigătoare. Reporturi de milioane la 6/49 și Joker. Update

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale