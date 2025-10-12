Mănăstirea în care Carlo Acutis a primit prima împărtășanie, mistuită de flăcări. Călugărițele, salvate la limită

Tragedie în regiunea Lombardia. Mănăstirea Bernaga din La Valletta Brianza, un monument istoric din secolul al XVII-lea, a fost mistuită complet de un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Locul era cunoscut nu doar pentru valoarea sa arhitecturală, ci și pentru legătura spirituală cu Sfântul Carlo Acutis, tânărul declarat patron al internetului, care a primit acolo prima sa Împărtășanie.

Flăcările au izbucnit în timpul rugăciunii Rozariului, când cele 21 de maici de clauzură din ordinul Romitelor Ambroziene se aflau în capelă.

În doar câteva minute, focul s-a extins în tot complexul, alimentat de structurile vechi din lemn. Pompierii din Lecco, Merate, Monza, Como și Valmadrera au intervenit cu peste zece autospeciale, luptând ore întregi pentru a stinge incendiul.

„Un dezastru, o pierdere incalculabilă pentru întreaga comunitate”, a declarat primarul Marco Panzeri.

Cele 21 de maici au reușit să scape cu viață. Una dintre ele, în vârstă de 87 de ani și imobilizată la pat, a fost salvată în ultimul moment. Surorile au învelit-o într-o pătură udă și au scos-o afară, printre flăcări și fum dens.

🔥 Un vasto incendio ha distrutto nella serata di ieri il Monastero di Bernaga a La Valletta Brianza (Lecco). Le 21 suore sono state fatte evacuare. Il rogo sarebbe partito da una camera. Sono intervenute diverse unità dei VVFF dai comandi di Lecco e di Merate. pic.twitter.com/PilzaLW0vl — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 12, 2025

Potrivit primelor cercetări, focul ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit. Călugărițele urmăreau o slujbă cu Papa la televizor când au observat primele urme de fum. În câteva clipe, întregul etaj superior a fost cuprins de flăcări.

Mănăstirea Bernaga era un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga Italie. În 1998, Sfântul Carlo Acutis, supranumit „Influencerul lui Dumnezeu”, a primit Prima Împărtășanie în acest lăcaș re cult. Tânărul, beatificat în 2020, este venerat pentru credința și devotamentul său față de Biserică, dar și pentru modul în care a folosit internetul pentru a răspândi valorile creștine.

Autoritățile locale au anunțat că vor evalua amploarea distrugerilor și vor căuta soluții pentru reconstrucția mănăstirii supranumite „Notre-Dame a Italiei”, un simbol al credinței și al patrimoniului lombard.