Două înotătoare din Italia, prinse la furat. Ce pedeapsă au primit

Federația Italiană de Natație a anunțat, joi, suspendarea pentru 90 de zile a înotătoarelor Benedetta Pilato și Chiara Tarantino, după un incident petrecut în aeroportul din Singapore, la întoarcerea de la Campionatele Mondiale din 2025. Cele două sportive ar fi sustras produse cosmetice dintr-un magazin duty-free.

„Având în vedere faptele stabilite în urma anchetei și cooperarea celor două atlete, care și-au recunoscut responsabilitatea, comisia de disciplină a Federației Italiene de Natație a decis suspendarea lor din toate activitățile pentru o perioadă de 90 de zile, începând de astăzi”, se precizează în comunicatul oficial.

Suspendarea le va ține departe de competițiile oficiale pe Benedetta Pilato, 20 de ani, și Chiara Tarantino, 23 de ani, care nu vor putea participa la Campionatele Europene în bazin scurt, programate între 2 și 7 decembrie, la Lublin, în Polonia.

Incidentul a avut loc pe 14 august, când poliția din Singapore le-a reținut după ce ar fi furat două produse cosmetice dintr-un duty-free al aeroportului. Ulterior, datorită intervenției autorităților italiene, cele două au fost eliberate și au revenit în Italia pe 20 august.

Benedetta Pilato, una dintre cele mai promițătoare înotătoare italiene, este specializată în probele de bras. Sportiva a obținut bronzul la 50 m bras la Mondialele din 2025 și deține în palmares un titlu mondial la 100 m bras (2022), șase medalii mondiale în total și două titluri europene (50 m bras în 2021 și 100 m bras în 2022). La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 s-a clasat pe locul patru în proba de 100 m bras.

După revenirea în țară, Pilato a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a susținut că a fost „implicată (în acest incident) fără voia mea”. „Din această experiență am învățat lecții importante despre prudență, responsabilitate personală și despre valoarea oamenilor care mă înconjoară”, a scris ea, lăsând să se înțeleagă că partenera sa ar fi avut un rol decisiv în întregul episod.

Suspendarea celor două înotătoare este valabilă până la data de 9 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că Benedetta Pilato, medaliată cu bronz la Singapore în proba de 50 m bras, și Chiara Tarantino vor rata participarea la Campionatele Europene în bazin scurt, programate între 2 și 7 decembrie, în Polonia. La competiția din 2023, desfășurată la Otopeni, Pilato a obținut aurul la 50 m bras și argintul la 100 m bras.

Pe perioada suspendării, sportivele nu au dreptul să se antreneze în centre federale sau în baze oficiale alături de antrenori acreditați. Cu toate acestea, asemenea tenismenului Jannik Sinner într-o situație similară, ele pot frecventa individual piscine publice pentru a-și menține condiția fizică.