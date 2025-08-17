Sport Tenis. Sinner și Alcaraz, adversari în finala de la Cincinnati







Italianul Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP și campionul en-titre, îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, în finala Mastersului 1000 de la Cincinnati. Sinner l-a învins în semifinale pe francezul Terence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, cu scorul de 7-6 (4), 6-2.

Alcaraz, la rândul său, a trecut de germanul Alexander Zverev, ocupantul locului 3 mondial, scor 6-4, 6-3. Terence Atmane a fost revelația turneului, reușind o victorie impresionantă în fața danezului Holger Rune, locul 9 mondial, scor 6-2, 6-3, în sferturi.

Francezul, clasat pe locul 136 și venit din calificări, a ajuns pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu Masters 1000. Aceasta va fi a treia finală directă între Sinner și Alcaraz în acest sezon, după duelurile de la Roma, Roland Garros și Wimbledon.

Ultima confruntare dintre Sinner și Alcaraz a avut loc în finala Grand Slam-ului de la Wimbledon, câștigată de italian în luna iulie.

Cu toate acestea, înainte de acel meci, Alcaraz îl învinsese pe Sinner în finalele turneelor de la Beijing, Roma și Roland Garros. Aceasta va fi a șaptea finală consecutivă pentru tenismenul spaniol în circuit.

La sfârșitul anului trecut, în presa internațională au început să circule zvonuri despre o posibilă relație între Emma Răducanu și Carlos Alcaraz. Spaniolul, care în 2022 a cucerit US Open la doar 19 ani, a atras atenția fanilor printr-un like acordat sportivei pe Instagram.

Înaintea turneului de la Wimbledon, desfășurat între 30 iunie și 13 iulie, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au fost observați împreună pe teren. Cei doi au schimbat voleuri amicale și au pozat pentru fotografi, stârnind curiozitatea fanilor.

Pentru a pune capăt speculațiilor, jucătoarea de tenis a vorbit despre relația pe care o are cu Alcaraz.

„Suntem doar buni prieteni”, a spus ea.

După ce au fost văzuți împreună la un eveniment, Emma Răducanu a mărturisit că se simte bine în compania lui.

„Nu, a fost doar distractiv. Am fost amândoi pe teren cu Evian. Am lucrat doar la câteva voleuri înainte de New York. Da, am fost fericită să joc cu el și ne-am distrat foarte mult”, a declarat sportiva britanică.