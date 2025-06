Monden Emma Răducanu a spus răspicat care e natura relației cu Alcaraz







De la începutul lunii iunie, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au atras atenția fanilor de tenis din întreaga lume. Mulți au speculat că între cei doi tineri sportivi, ambii în vârstă de 22 de ani, ar putea exista o idilă.

Interesul publicului a crescut după ce Emma Răducanu a fost surprinsă în tribunele turneului de la Queen's, unde îl încuraja pe Carlos Alcaraz în semifinala disputată împotriva lui Roberto Bautista Agut.

Momente de complicitate înainte de Wimbledon

În perioada premergătoare Wimbledonului, programat între 30 iunie și 13 iulie, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au fost văzuți din nou împreună. Cei doi au împărțit câteva momente pe teren. Au schimbat voleuri amicale și au pozat împreună pentru fotografi. Astfel, au alimentat și mai mult curiozitatea fanilor.

Situația a devenit cu atât mai interesantă cu cât Emma Răducanu și Carlos Alcaraz vor face echipă la dublu mixt în cadrul US Open, ceea ce a intensificat speculațiile privind o posibilă apropiere personală.

Emma Răducanu lămurește zvonurile într-o conferință de presă

Întrebată direct despre zvonurile privind o relație, Emma Răducanu a oferit un răspuns clar în cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, cu puțin timp înainte de debutul turneului de la Wimbledon.

„Suntem doar buni prieteni”, a precizat sportiva britanică, dorind să elimine orice ambiguitate legată de speculațiile apărute în presă și pe rețelele sociale.

Carlos Alcaraz, devenit recent ambasador Evian, a participat la un eveniment alături de Emma Răducanu, care colaborează cu brandul de apă minerală din 2021, după succesul său la US Open.

Apariția lor comună la eveniment a reprezentat un nou prilej pentru fani și presă de a specula asupra unei relații mai apropiate între cei doi jucători.

Emma Răducanu a răspuns direct despre relația pe care o are cu Alcaraz

Întrebată de jurnaliști dacă a discutat cu Alcaraz despre strategia pentru viitorul US Open, Emma Răducanu a oferit un răspuns direct, menționând atmosfera relaxată a întâlnirii lor.

„Nu, a fost doar distractiv. Am fost amândoi pe teren cu Evian. Am lucrat doar la câteva voleuri înainte de New York. Da, am fost fericită să joc cu el și ne-am distrat foarte mult”, a declarat sportiva britanică.