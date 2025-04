Sport Lovitură usturătoare pentru Emma Răducanu. A pierdut milioane de lire sterline dintr-un foc







Veste foarte proastă, din punct de vedere financiar, pentru Emma Răducanu, fostă revelație a tenisului mondial. În vârstă de 22 de ani, în prezent ocupantă a locului al 47-lea în WTA, sportiva a pierdut un proces foarte important. Înțelegerea pe care o avea cu Vodafone, unul dintre sponsori, de la care primea în fiecare an suma de 3 milioane de lire sterline, a căzut, pentru că jucătoarea de tenis ar fi cerut prea mulți bani.

Emma Răducanu a pierdut o sumă uriașă după ce nu s-a mai înțeles cu cei de la Vodafone

Neînțelegerile au dus la ruperea contractului. Pentru sportiva cu tată român, acest contract era foarte valoros și reprezenta a treia parte din totalul sumelor pe care ea le încasează din sponsorizări. Jurnaliștii britanicii de la dailymail.co.uk notează căă Răducanu se alegea anual cu 9 milioane de lire sterline.

A pierdut un Porsche și a condus la un moment dat o Dacia Sandero

Înfrântă în justiție, sportiva i-a pierdut pe cei de la Vodafone. Ea a mai fost implicată într-un scandal legat de sponsorizări, anul trecut, după ce a fost nevoită să dea înapoi o mașină de lux, un Porsche în valoare de 125.000 de lire sterline.

În trecut, ea a fost surprinsă de ziariștii din Insulă la bordul unei Dacia Sandero. „Tatăl meu este român, iar Dacia a fost prima sa mașină, așa că, da, am o Dacia Sandero albă. A fost amuzant, am luat carnetul cu trei zile înainte de pandemie, știam că urmează carantina, așa că trebuia să cumpăr o mașină cât mai repede. Am cumpărat-o la mâna a doua pentru 5.000 de lire. Am grijă de ea, nu o să o vând niciodată”, explica Emma Răducanu de ce făcuse acea alegere.

Sporitva a dat marea lovitură a carierei în 2021, atunci când a venit din calificări și a câștigat ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open.