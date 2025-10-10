Scandal la Mondialele de Gimnastică. Indonezia interzice intrarea sportivilor israelieni

Guvernul indonezian a stârnit un val de controverse internaționale după ce a refuzat să acorde vize sportivilor israelieni care urmau să participe la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică, programate la Jakarta între 19 și 25 octombrie. Federația Internațională de Gimnastică (FIG) a transmis că „ia act” de decizia autorităților din Indonezia și speră ca, în viitor, competițiile internaționale să se desfășoare „într-un climat de siguranță și liniște pentru toți sportivii”, potrivit comunicatului transmis.

Organizația internațională cu sediul la Lausanne a confirmat vineri, 10 octombrie, că a fost informată despre decizia Guvernului Indonezian de a bloca accesul delegației israeliene la competiția mondială. Într-o declarație oficială, FIG a precizat că nu va comenta poziția autorităților locale, dar a subliniat importanța respectării principiilor olimpice. „Federația Internațională de Gimnastică speră ca, pe viitor, sportivii din întreaga lume să se poată antrena și concura în siguranță, fără teamă sau presiuni externe”, se arată în comunicat.

Totuși, FIG nu a confirmat informațiile transmise de Federația Indoneziană de Gimnastică, care susținea că forul internațional ar fi „sprijinit oficial” decizia guvernului în cadrul unei convorbiri telefonice.

Refuzul vizelor a fost explicat de ministrul Justiției și al Drepturilor Omului din Indonezia, Yusril Ihza Mahendra, prin politica fermă a statului privind relațiile cu Israelul.

„Guvernul nostru are o politică clară: nu vom stabili contacte cu Israelul până când acesta nu va recunoaște existența unui stat palestinian liber și suveran”, a declarat oficialul, justificând astfel decizia de excludere a sportivilor israelieni de la competiție.

Indonezia, cea mai populată țară musulmană din lume, nu are relații diplomatice cu Israelul și susține de decenii cauza palestiniană în forurile internaționale.

Președintele Comitetului Olimpic Național al Indoneziei, Raja Sapta Oktohari, a transmis că autoritățile sunt pregătite să își asume orice repercusiuni rezultate din această decizie.

„Suntem conștienți de consecințele posibile și le vom analiza după încheierea evenimentului”, a declarat Oktohari în cadrul unei conferințe de presă.

Deocamdată, Federația Internațională nu a anunțat posibile sancțiuni sau modificări ale programului competițional, însă situația riscă să tensioneze relațiile dintre Jakarta și comunitatea sportivă internațională.