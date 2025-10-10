Nadia Comăneci, alături de Sabrina Voinea înainte de Mondialele de Gimnastică: E pregătită, e gata. Video

România va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din 2025 de Sabrina Voinea, care va conduce echipa națională în competiția programată între 19 și 25 octombrie, la Jakarta (Indonezia). Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a vizitat-o recent la antrenamente și s-a declarat încrezătoare în forma sa: „Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata”, a spus fosta campioană olimpică.

Echipa României care va participa la Campionatele Mondiale este alcătuită din Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu.

Nadia Comăneci a fost prezentă la unul dintre antrenamentele Sabrinei Voinea și a declarat că are încredere deplină în performanțele ei, considerând că gimnasta poate obține medalii la sol și la bârnă.

Fosta campioană olimpică a adăugat că relația cu Sabrina este una apropiată și că îi urmărește cu interes evoluția.

„Cred că se bucură de fiecare dată când vin să o văd. E în mâini bune, ştie ce înseamnă pregătirea tehnică şi cea mentală. Ştie că e gata de concurs. Este sigură pe ea, depinde cum se acomodează cu aparatura. Saltelele şi luminile sunt diferite. E bine că pleacă cu o săptămână înainte. Ele sunt mai tinerele”, a completat fosta gimnastă.

România va concura doar în proba feminină la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică, fiind repartizată în subdiviziunea a șasea, alături de echipele din Mongolia, Costa Rica, Letonia, Egipt, Suedia, Belgia și Australia. Gimnastele tricolore vor intra în competiție pe 21 octombrie, la ora 09:30 (ora României), urmând să evolueze în ordinea: bârnă, sol, sărituri și paralele.

Inițial, în lista provizorie transmisă pe 21 iulie, România înscrisese și șase sportivi la secțiunea masculină, însă, potrivit înregistrării finale din 3 august, delegația noastră figurează doar la competiția feminină.

Conform Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), întrecerile vor include zece subdiviziuni la feminin și opt la masculin, pentru calificarea în finalele individuale și pe aparate. La ediția din 2025 sunt așteptați 501 participanți din 82 de țări, iar medalii se vor acorda exclusiv pentru probele individuale, nu și pe echipe.