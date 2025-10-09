Nadia Comăneci, lecție de viață la COSR. 40 de sportivi din România și Republica Moldova au primit diplome de competență

La sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Nadia Comăneci a înmânat diplome de competență pentru 40 de sportivi din România și Republica Moldova, în cadrul unui program dedicat pregătirii pentru viața de după sport. Evenimentul a fost marcat de prezența conducerii COSR.

Miercuri, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), legenda gimnasticii mondiale Nadia Comăneci a fost protagonista unui eveniment dedicat sportivilor care se pregătesc pentru tranziția către o nouă etapă a vieții: cea de după competiție.

Simbolul perfecțiunii olimpice, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10, a venit special la București pentru a se întâlni cu aproximativ 40 de sportivi români și moldoveni care au urmat un curs de competențe pentru viața postcompetițională, program susținut de COSR și partenerii săi educaționali.

Proiectul, lansat sub egida COSR, are scopul de a-i sprijini pe sportivi să se adapteze la o nouă carieră după încheierea activității de performanță. Este o inițiativă inspirată de modele europene și implementată cu sprijinul Comitetului Olimpic Internațional (CIO), în cadrul programului global „Athlete 365 Career+”.

Participanții au urmat sesiuni de formare în domenii variate – de la management sportiv și antreprenoriat, până la leadership, comunicare, branding personal și educație financiară.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă emoționantă, la Casa Olimpică din București, locul unde zeci de sportivi de top au primit diplome de participare la finalul programului de formare. Printre aceștia s-au aflat atleți, gimnaști, luptători, scrimeri, handbaliști și canotori care au reprezentat România și Republica Moldova în competiții internaționale.

Nadia Comăneci a fost cea care a înmânat personal diplomele participanților, în aplauzele celor prezenți. Fiecare sportiv a avut ocazia să discute câteva minute cu fosta campioană, să-i ceară sfaturi și să împărtășească experiențe despre provocările carierei sportive.

La ceremonia organizată miercuri au participat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, George Boroi, secretarul general al instituției, și Anamaria Brânză-Popescu, campioană olimpică la scrimă și actual membru în conducerea COSR.

Președintele Mihai Covaliu a felicitat sportivii și a subliniat importanța pregătirii pentru viața de după performanță:

”Sportul ne formează caractere și ne învață lecții care depășesc cu mult arena competițională. Prin astfel de programe, îi sprijinim pe sportivi să își transforme experiența acumulată în sport într-un avantaj real pentru viitorul lor personal și profesional. Misiunea noastră nu se încheie odată cu ultima competiție, ci continuă prin susținerea lor în fiecare etapă a vieții,” a declarat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.