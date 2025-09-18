Social

Ce i-a transmis Nadia Comăneci fostei Prime Doamne Michelle Obama

Comentează știrea
Ce i-a transmis Nadia Comăneci fostei Prime Doamne Michelle ObamaNadia Comăneci. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă, i-a adresat un mesaj special fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, cu ocazia primei sale vizite în România. Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, a venit în țară pentru a lua parte la evenimentul „Impact Bucharest 2025”, ce se desfășoară în perioada 17-18 septembrie.

Ce i-a transmis Nadia Comăneci fostei Prime Doamne Michelle Obama

La această conferință dedicată leadership-ului, tehnologiei și provocărilor globale, Michelle Obama va susține un discurs ce va aborda teme precum reziliența și influența în contextul actual.

Nadia Comăneci a subliniat că prezența lui Michelle Obama în țară reprezintă o onoare pentru întreaga comunitate și un exemplu motivant pentru tineri.

„Dragă Michelle, este o mare plăcere să-ţi urez bine ai venit în România. Prezenţa ta aici este o onoare pentru noi toţi, o adevărată inspiraţie pentru români, în special pentru tineri. România are respect pentru femeile care au schimbat lumea”, a transmis Nadia Comăneci.

Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România
Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România
Omul-cheie din umbra lui Iliescu: Regizorul din culisele puterii
Omul-cheie din umbra lui Iliescu: Regizorul din culisele puterii

Fosta mare gimnastă: Îţi doresc toate cele bune şi să ai zile de nota 10 în România

Fosta mare gimnastă a transmis un mesaj cald de bun venit, exprimându-și speranța ca timpul petrecut în România să fie plăcut și încărcat de experiențe pozitive.

Ea a amintit despre ospitalitatea oamenilor și frumusețea țării. De asemenea, i-a urat succes și zile de nota 10 pe parcursul zilelor pe care le va petrece pe teritoriul României.

„Sper să te bucuri de timpul petrecut în România, să simţi căldura oamenilor şi să descoperi ce ţară frumoasă avem. Ştiu că-ţi place gimnastica, aşa că îţi doresc toate cele bune şi să ai zile numai de nota 10 în România”, i-a mai transmis Nadia Comăneci, potrivit orangesport.ro.

Michelle Obama, numai cuvinte de apreciere pentru fosta mare gimnastă

Michelle Obama și-a exprimat admirația față de Nadia Comăneci, pe care o evocă cu entuziasm în cartea sa „Lumina din noi”, publicată în 2022 de Editura Litera. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite rememorează momentul istoric în care gimnasta română a obținut primul „zece” din istoria competițiilor olimpice, la Jocurile de la Montreal.

În carte, Michelle subliniază că Nadia avea doar 14 ani și jumătate atunci, în timp ce ea însăși avea 12 ani și jumătate, această diferență de vârstă reprezentând pentru ea o sursă de motivație. Pentru ea, Nadia Comăneci a devenit un reper, o dovadă vie a ceea ce poate realiza o adolescentă la acea vârstă.

„Nadia a devenit noul meu etalon. Tot ce puteam gândi era: În regulă, iată cum arată o fată de 14 ani şi jumătate. Şi astfel am decis să ţintesc în aceeaşi direcţie, crezând că şi eu voi ajunge până la Lună”, scria atunci Michelle Obama.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România
23:46 - flydubai lansează conexiuni directe către Iași și Chișinău
23:40 - Bogdan Ivan: România ar putea avea un blackout dacă renunță la centralele pe cărbune
23:40 - Charlie Kirk și lecția lui Havel
23:35 - Kelemen Hunor vrea păstrarea plafonării prețurilor: oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi
23:29 - Cum l-a vândut Anda Adam pe soțul ei? Nici n-a stat la discuții!

HAI România!

Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!

Proiecte speciale