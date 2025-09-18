Ce i-a transmis Nadia Comăneci fostei Prime Doamne Michelle Obama

Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă, i-a adresat un mesaj special fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, cu ocazia primei sale vizite în România. Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, a venit în țară pentru a lua parte la evenimentul „Impact Bucharest 2025”, ce se desfășoară în perioada 17-18 septembrie.

La această conferință dedicată leadership-ului, tehnologiei și provocărilor globale, Michelle Obama va susține un discurs ce va aborda teme precum reziliența și influența în contextul actual.

Nadia Comăneci a subliniat că prezența lui Michelle Obama în țară reprezintă o onoare pentru întreaga comunitate și un exemplu motivant pentru tineri.

Fosta mare gimnastă a transmis un mesaj cald de bun venit, exprimându-și speranța ca timpul petrecut în România să fie plăcut și încărcat de experiențe pozitive.

Ea a amintit despre ospitalitatea oamenilor și frumusețea țării. De asemenea, i-a urat succes și zile de nota 10 pe parcursul zilelor pe care le va petrece pe teritoriul României.

„Sper să te bucuri de timpul petrecut în România, să simţi căldura oamenilor şi să descoperi ce ţară frumoasă avem. Ştiu că-ţi place gimnastica, aşa că îţi doresc toate cele bune şi să ai zile numai de nota 10 în România”, i-a mai transmis Nadia Comăneci, potrivit orangesport.ro.

Michelle Obama și-a exprimat admirația față de Nadia Comăneci, pe care o evocă cu entuziasm în cartea sa „Lumina din noi”, publicată în 2022 de Editura Litera. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite rememorează momentul istoric în care gimnasta română a obținut primul „zece” din istoria competițiilor olimpice, la Jocurile de la Montreal.

În carte, Michelle subliniază că Nadia avea doar 14 ani și jumătate atunci, în timp ce ea însăși avea 12 ani și jumătate, această diferență de vârstă reprezentând pentru ea o sursă de motivație. Pentru ea, Nadia Comăneci a devenit un reper, o dovadă vie a ceea ce poate realiza o adolescentă la acea vârstă.

„Nadia a devenit noul meu etalon. Tot ce puteam gândi era: În regulă, iată cum arată o fată de 14 ani şi jumătate. Şi astfel am decis să ţintesc în aceeaşi direcţie, crezând că şi eu voi ajunge până la Lună”, scria atunci Michelle Obama.