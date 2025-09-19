Un tânăr a furat bani dintr-un seif al unui supermarket. Cum a fost dat de gol

Un tânăr de 27 de ani, bănuit că ar fi sustras peste 51.000 de lei dintr-un supermarket din Pucioasa, a fost identificat de poliție cu ajutorul camerelor de supraveghere. Bărbatul a fost escortat la sediul Poliției pentru continuarea investigațiilor, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Polițiștii din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, au identificat un bărbat în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi furat o sumă semnificativă de bani dintr-un supermarket local. Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, tânărul ar fi pătruns în zona administrativă a unității comerciale, de unde ar fi furat aproximativ 51.500 de lei dintr-un seif care nu era asigurat sau monitorizat.

Sesizarea a fost făcută joi seară, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un angajat al magazinului. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că suspectul a intrat în incinta supermarketului și s-a deplasat direct către biroul administrativ.

Acolo, ar fi găsit seiful nesupravegheat și ar fi reușit să ia banii, părăsind apoi locația fără a fi observat de personalul de la fața locului. Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere video au fost esențiale pentru identificarea autorului, ancheta fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta.

O anchetă desfășurată de polițiștii din Târgoviște a dus la identificarea unui suspect în vârstă de 27 de ani, originar din municipiu, în legătură cu o faptă aflată în curs de investigare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile contribuind decisiv la stabilirea identității acestuia.

„În urma investigaţiilor efectuate şi a vizionării imaginilor de pe camerele de supraveghere, poliţiştii au stabilit faptul că autorul ar fi un bărbat de 27 de ani, din municipiul Târgovişte”, se arată în comunicat.

Ulterior, suspectul a fost depistat pe Drumul Național 71, în apropiere de intrarea în Târgoviște, în timp ce se deplasa pe carosabil. În momentul interceptării, asupra sa a fost găsită o sumă de aproximativ 45.600 de lei, conform sursei citate.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea cu exactitate a faptelor. În urma verificărilor preliminare, oamenii legii au deschis un dosar penal, vizând comiterea infracțiunii de furt calificat.