Un tânăr a furat bani dintr-un seif al unui supermarket. Cum a fost dat de gol
- Antonia Hendrik
- 19 septembrie 2025, 22:08
Un tânăr de 27 de ani, bănuit că ar fi sustras peste 51.000 de lei dintr-un supermarket din Pucioasa, a fost identificat de poliție cu ajutorul camerelor de supraveghere. Bărbatul a fost escortat la sediul Poliției pentru continuarea investigațiilor, a transmis IPJ Dâmboviţa.
Un tânăr a reușit să fure bani dintr-un seif al unui supermarket
Polițiștii din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, au identificat un bărbat în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi furat o sumă semnificativă de bani dintr-un supermarket local. Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, tânărul ar fi pătruns în zona administrativă a unității comerciale, de unde ar fi furat aproximativ 51.500 de lei dintr-un seif care nu era asigurat sau monitorizat.
Sesizarea a fost făcută joi seară, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un angajat al magazinului. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că suspectul a intrat în incinta supermarketului și s-a deplasat direct către biroul administrativ.
Acolo, ar fi găsit seiful nesupravegheat și ar fi reușit să ia banii, părăsind apoi locația fără a fi observat de personalul de la fața locului. Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere video au fost esențiale pentru identificarea autorului, ancheta fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta.
suspectul a fost depistat pe Drumul Național 71
O anchetă desfășurată de polițiștii din Târgoviște a dus la identificarea unui suspect în vârstă de 27 de ani, originar din municipiu, în legătură cu o faptă aflată în curs de investigare.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile contribuind decisiv la stabilirea identității acestuia.
„În urma investigaţiilor efectuate şi a vizionării imaginilor de pe camerele de supraveghere, poliţiştii au stabilit faptul că autorul ar fi un bărbat de 27 de ani, din municipiul Târgovişte”, se arată în comunicat.
Asupra tânărului care a reușit să fure bani dintr-un seif s-au găsit 45.600 de lei
Ulterior, suspectul a fost depistat pe Drumul Național 71, în apropiere de intrarea în Târgoviște, în timp ce se deplasa pe carosabil. În momentul interceptării, asupra sa a fost găsită o sumă de aproximativ 45.600 de lei, conform sursei citate.
„La scurt timp, rânărul a fost identificat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, în timp ce s-ar fi deplasat pe partea carosabilă a Drumului Naţional 71, la intrarea în municipiu, având asupra sa aproximativ 45.600 de lei”, a transmis IPJ Dâmboviţa.
Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea cu exactitate a faptelor. În urma verificărilor preliminare, oamenii legii au deschis un dosar penal, vizând comiterea infracțiunii de furt calificat.
