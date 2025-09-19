Social

Cazul elevei care a ajuns la toxicologie din cauza unei țigări electronice. Noi informații

Cazul elevei care a ajuns la toxicologie din cauza unei țigări electronice. Noi informații
O elevă de la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași,a fost transportată de urgență la spital, după ce a consumat o substanță dintr-un dispozitiv de tip vape chiar în incinta unității de învățământ. Incidentul a determinat intervenția autorităților, iar polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

O elevă, internată de urgență la secția de toxicologie

Eleva de la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași, instituție recunoscută pentru standardele sale educaționale ridicate, a ajuns la spital după ce a consumat o substanță necunoscută și is-a făcut rău. Incidentul s-a petrecut în incinta unității de învățământ, iar adolescenta a început să acuze stări de rău imediat după utilizarea dispozitivului.

A fost preluată inițial de personalul medical al școlii, care i-a acordat primul ajutor, ulterior fiind transportată cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

„Pacienta s-a prezentat cu tulburări de echilibru şi ameţeli. A fost internată în secţia de toxicologie a spitalului. Evoluţia stării este favorabilă, iar în cursul zilei de azi va fi externată”, a precizat dr. Cătălina Ionescu, managerul unității medicale. De asemenea, autoritățile urmează să stabilească exact ce tip de substanță a fost inhalată și în ce împrejurări a avut loc incidentul.

Directorul şcolii a anunţat Poliţia că tânăra a procurat dispozitivul din mediul online

Potrivit conducerii unității de învățământ, adolescenta a recunoscut că a folosit un dispozitiv care conținea o substanță inhalabilă, primit de la o colegă. Obiectul ar fi fost achiziționat de pe internet.

În urma incidentului, directorul școlii, Luminița Doru, a apelat de urgență numărul 112 pentru a solicita intervenția autorităților. Un echipaj de poliție a fost trimis la fața locului, iar eleva a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluare și tratament.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a confirmat, de asemenea, demararea unei anchete pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs evenimentul. Cercetările vizează atât sursa dispozitivului, cât și modul în care acesta a ajuns în posesia elevelor, potrivit news.ro.

