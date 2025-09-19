Incident armat mortal în România. Ce s-a petrecut în Satu Mare

Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața după ce o armă de vânătoare, aflată în mâinile unui tânăr, s-ar fi descărcat accidental într-o mașină parcată la o pensiune din localitatea Călinești-Oaș, județul Satu Mare. Potrivit informațiilor publicate de presasm.ro, bărbatul ar fi avut arma de vânătoare în autoturism și ar fi scos-o pentru a le-o arăta prietenilor.

Bărbatul aflat pe bancheta din spate a fost împușcat în zona gâtului. Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a transmis vineri că, în seara zilei de joi, la ora 23:13, autoritățile au fost sesizate cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost împușcat accidental într-un autoturism parcat la o pensiune din localitatea Călinești-Oaș.

Verificările efectuate au arătat că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, în timp ce se afla într-un autoturism, ar fi manevrat o armă de vânătoare care s-a descărcat accidental, rănindu-l mortal în zona gâtului pe un bărbat de 40 de ani, din Gherța Mică. Victima se afla pe bancheta din spate a mașinii și a decedat.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș.

La fața locului a intervenit o echipă complexă de anchetă, alcătuită din polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, ai Serviciului Investigații Criminale și ai Serviciului Criminalistic, pentru a clarifica toate împrejurările și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Din primele informații reiese că arma ar fi avut patul deteriorat, iar un alt bărbat ar fi solicitat-o pentru a o verifica în vederea reparării. Se bănuiește că aceasta era încărcată și, în urma unei manevrări greșite, s-a declanșat, iar glonțul/alicele au lovit victima în zona gâtului, provocând o rană mortală, incompatibilă cu viața.

Există indicii că atât cel care a tras – aparent accidental – cât și victima se pregăteau să meargă spre un fond de vânătoare, la o partidă autorizată de cerb. Ambii ar fi fost vânători pasionați, cu toate actele în regulă, potrivit sursei citate.