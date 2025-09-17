International

Charlie Kirk, comemorat la Arizona cu Trump, Vance și onoruri speciale

Comentează știrea
Charlie Kirk, comemorat la Arizona cu Trump, Vance și onoruri specialeCharlie Kirk / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Donald Trump și vicepreședintele Mike Vance vor participa duminică la funeraliile dedicate activistului conservator Charlie Kirk, a anunțat organizația Turning Point USA marți.

Evenimentul va reuni o serie de figuri politice și media influente, marcând un omagiu național pentru fondatorul Turning Point USA, care a fost împușcat mortal săptămâna trecută în Utah.

Participanți de rang înalt la funeraliile lui Charles Kirk

Pe lângă Trump și Vance, la funeralii vor lua cuvântul mai mulți membri importanți ai administrației americane.

JD Vace, sicriu Charlie Kirk

JD Vace, sicriu Charlie Kirk / sursa foto: captură video

Printre aceștia se numără șefa personalului de la Casa Albă, Susie Wiles, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane Robert F. Kennedy Jr., secretarul apărării Pete Hegseth, directoarea pentru informații Tulsi Gabbard, adjunctul șefului de personal Stephen Miller și directorul de personal al Casei Albe, Sergio Gor.

Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
Crin Antonescu: USR-iștii sunt bolșevicii acestei epoci, dar nu știu să conducă! Ce a spus despre PNL și AUR
Crin Antonescu: USR-iștii sunt bolșevicii acestei epoci, dar nu știu să conducă! Ce a spus despre PNL și AUR

Evenimentul va include, de asemenea, contribuții din partea fostului moderator Fox News, Tucker Carlson, și a fiului cel mare al președintelui, Donald Trump Jr.

Organizatorii au menționat că vor fi anunțate și alte nume de personalități publice care vor lua cuvântul.

Detalii despre eveniment

Memorialul va avea loc la State Farm Stadium, Arizona, stadionul echipei de fotbal Arizona Cardinals, care poate găzdui peste 63.000 de persoane.

Accesul publicului se va face pe bază de prim-venit, prim-servit, iar organizatorii recomandă înregistrarea prealabilă. Porțile se vor deschide la ora 8:00, iar programul oficial începe la ora 11:00.

Codul vestimentar sugerat pentru participanți este „Sunday Best” în culorile roșu, alb sau albastru, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

Circumstanțele tragice ale morții lui Kirk și recunoașterile oficiale

Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercurea trecută în timp ce susținea un discurs la Utah Valley University. Autoritățile au arestat un suspect de 22 de ani, Tyler Robinson, care este acuzat de crimă calificată și se confruntă cu posibilitatea pedepsei cu moartea, fiind inculpat în total cu șapte capete de acuzare.

tyler robinson

Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk / sursa foto: FBI

Trump a declarat pentru presă că va participa la memorial și că va acorda postum lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, în semn de recunoaștere a contribuțiilor sale ca activist conservator și aliat apropiat al administrației.

Mesaje și omagii

Erika Kirk, văduva activistului, va lua cuvântul în cadrul ceremoniei, alături de liderii politici și media invitați.

Evenimentul este conceput pentru a onora impactul lui Charlie Kirk asupra mișcării conservatoare și pentru a reuni comunitatea sa largă într-un moment de solidaritate și comemorare.

Organizatorii subliniază că memorialul nu este doar un tribut personal, ci și un simbol al influenței continue a lui Kirk în politica americană, consolidând legătura dintre activismul conservator și figura centrală a fostului președinte Donald Trump.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:36 - Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
22:27 - Iarnă blândă pentru portofelele românilor. Avem rezerve record de gaze
22:20 - Individ urmărit internațional pentru jafuri armate, prins de Poliția Capitalei
22:14 - FASDR lansează Raportul privind starea educației juridice
22:06 - Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
21:57 - Charlie Kirk, comemorat la Arizona cu Trump, Vance și onoruri speciale

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale