Donald Trump și Charlie Kirk, vizați de un complot? Un același cont social a publicat amenințări înainte de atacuri

Un cont de social media acum șters pare să fi avut informații despre asasinarea brutală a fondatorului Turning Point USA, Charlie Kirk, postând în același timp o amenințare către fostul președinte Donald Trump, potrivit Gateway Pundit.

Evenimentul, care a șocat întreaga țară, ridică semne de întrebare cu privire la potențiale conspirații online și coordonări între grupuri radicale.

Contul @TallyHallAlbum, aparent asociat cu fani ai unei trupe rock dispărute de peste un deceniu, a publicat pe 3 septembrie un mesaj macabru:

La scurt timp după asasinarea lui Kirk, utilizatorul a revenit cu un mesaj criptic:

„am facut-o”

…urmat de o amenințare directă la adresa lui Donald Trump:

„Donald Trump. 14 decembrie”

Ulterior, contul a fost complet șters. Conform rapoartelor Washington Free Beacon, FBI investighează cel puțin șapte conturi care arătau semne de cunoaștere prealabilă a atacului asupra lui Kirk.

Postările, distribuite între august și cu doar câteva ore înainte de atac, au fost eliminate rapid, sugerând o posibilă coordonare între mai multe persoane implicate.

Investigațiile preliminare indică implicarea unor elemente radicale de stânga, inclusiv legături cu comunități online transgender și „furry”.

Robinson, principalul suspect, și partenerul său de viață, un bărbat transgender, au fost activi în aceste cercuri. Această situație evidențiază cum subculturi online aparent inofensive pot fi manipulate pentru a răspândi mesaje violente sau amenințări.

Mai multe conturi au postat mesaje similare. De exemplu, @NajraGalvz a scris pe 9 septembrie:

„Charlie Kirk vine la colegiul meu mâine, sper să se întâmple ceva grav”

…urmat de:

„Să spunem doar că mâine se va întâmpla ceva tare”

Un alt cont, @Fujoshincel, a postat pe 5 septembrie:

„ceva MARE urmează”

…și după atac a comentat:

„Încă un puști mușcă praful”

În plus, un alt utilizator a prezis încă din 6 august:

„10 septembrie va fi o zi foarte interesantă”

…mai târziu pledând al cincilea amendament în fața autorităților.

Conform rapoartelor, Robinson a recunoscut implicarea sa într-un grup de Discord cu aproximativ 30 de membri, cu două ore înainte de a se preda autorităților:

„Hei, băieți, am vești proaste pentru voi. A fost vina mea la UVU ieri. Îmi pare rău pentru tot. Mă predau printr-un prieten de la șerif în câteva momente. Mulțumesc pentru toate momentele bune și râsete”

De asemenea, suspectul a făcut glume despre „dublura” responsabilă de atac în alte conversații online, în timp ce era dat în urmărire de FBI. În prezent, nu există informații publice despre evenimente sau deplasări ale lui Donald Trump pentru data de 14 decembrie.