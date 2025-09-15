International

Trump: Stânga, responsabilă de violența politică. E nevoie de măsuri ferme

Trump: Stânga, responsabilă de violența politică. E nevoie de măsuri ferme
Președintele Donald Trump a declarat duminică la NBC News  că grupările cu orientare de stânga vor fi investigate în urma împușcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk, însă nu a precizat ce organizații sunt vizate sau cum se va desfășura ancheta.

„Dacă ne uităm la problemă, problema este pe partea stângă. Nu pe partea dreaptă, așa cum unii încearcă să spună. Când vedem agitatori, vedem oameni care vorbesc urât despre țară, vedem steaguri arse, toate acestea vin dinspre stânga”, a spus Trump în fața jurnaliștilor.

Întrebat cine va fi investigat, acesta a adăugat doar: „Vom vedea. Vom face un anunț.”

Contextul și implicațiile asasințării lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA și aliat apropiat al lui Trump, a fost ucis miercuri, 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea de Stat Utah Valley din orașul Orem.

Tragedia a fost descrisă de mai mulți lideri politici drept un „asasinat cu motivație politică”, ceea ce a stârnit un val de reacții puternice în întreaga țară.

Autoritățile l-au arestat pe Tyler James Robinson, un tânăr de 22 de ani, acuzat de crimă cu premeditare și alte fapte conexe.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a afirmat că suspectul ar fi fost influențat de ideologii de stânga și de anumite subculturi online, dar motivele precise rămân incerte.

Declarațiile lui Trump și planurile Casei Albe

Trump a reiterat în mai multe rânduri că „radicalii de stânga” poartă vina pentru moartea lui Kirk și a sugerat că unele grupări de acest tip se află deja sub investigație.

„Mulți dintre cei pe care i-ați încadra în mod tradițional la stânga sunt deja anchetați”, a afirmat președintele.

Liderul american a mai anunțat că va participa la funeraliile lui Charlie Kirk, care vor avea loc peste o săptămână în statul Arizona. „Un sfârșit de săptămână foarte trist. Am pierdut o mare personalitate”, a spus el.

Deplasarea se va face cu avionul prezidențial și vor fi prezenți mai mulți oficiali de rang înalt.

Reacții și ancheta în desfășurare

Guvernatorul Cox a precizat că Robinson nu colaborează cu autoritățile, iar anchetatorii verifică mesajele sale online și cercul de apropiați.

Charlie Kirk

Sursa foto: Facebook/Charlie Kirk

În locuința suspectului au fost descoperite muniții gravate cu mesaje împotriva dreptei și simboluri asociate unor comunități virtuale.

Între timp, societatea civilă și lumea sportivă au adus omagii lui Kirk. Echipe din Liga Națională de Fotbal American au ținut momente de reculegere, iar vigilii de lumânări au avut loc în mai multe orașe din Statele Unite.

Impact și perspective ale asasinării lui Kirk

Asasinatul lui Charlie Kirk a reaprins dezbaterea despre radicalizarea tinerilor în mediul online și despre rolul rețelelor sociale în răspândirea urii politice.

În același timp, a revenit în discuție și legislația din Utah, care permite purtarea armelor de foc în campusurile universitare, măsură criticată după incident.

În perioada următoare, procurorii vor formula acuzații federale împotriva lui Robinson, iar administrația Trump urmează să detalieze planurile de investigație asupra grupărilor de stânga.

Până atunci, Statele Unite rămân marcate de unul dintre cele mai grave acte de violență politică din ultimii ani.

