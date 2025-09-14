Kremlinul, primul mesaj după moartea lui Charlie Kirk: Societatea americană este extrem de polarizată

Kremlinul a transmis, după moartea activistului american Charlie Kirk, că societatea americană se află într-o stare de polarizare „extremă”. „Societatea (americană) este extrem de polarizată, acesta este într-adevăr cazul”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe canalul de Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin, potrivit EFE.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe canalul de Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin că societatea americană „este extrem de polarizată”.

„Societatea (americană) este extrem de polarizată, acesta este într-adevăr cazul”, a spus acesta.

De asemenea, el a adăugat că forțele de securitate americane trebuie să stabilească dacă incidentul este izolat sau face parte dintr-o tendință, ceea ce ar fi mult mai grav.

Președintele american Donald Trump a dat vina pe „stânga radicală” și pe „nebuni” pentru atac și a declarat că intenționează să participe la înmormântarea lui Kirk, considerat unul dintre principalii susținători ai victoriei sale electorale din 2024 prin mobilizarea votului tinerilor, notează EFE.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, activist și apropiat al lui Trump, a murit miercuri după ce a fost împușcat în gât în timpul unei dezbateri la Universitatea Utah Valley.

Bărbatul arestat și acuzat de crimă este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, care a tras cu o pușcă de pe un acoperiș din apropiere. Autoritățile nu au oferit încă detalii complete despre capetele de acuzare, dar Robinson ar putea fi acuzat de crimă agravată, infracțiune care se pedepsește cu moartea în statul Utah.

Înmormântarea lui Charlie Kirk va avea loc duminică, 21 septembrie, în statul Arizona. Organizația Turning Point USA, fondată de Kirk, a anunțat că ceremonia se va desfășura pe stadionul State Farm din Glendale, arena echipei de fotbal american Arizona Cardinals.

„Alăturați-vă nouă pentru a sărbători viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană”, a transmis organizația, pe o rețea de socializare.