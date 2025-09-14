Familia americană sub administrația Trump. Prioritățile pro-natalitate și criticile conservatorilor

Pro-natalitatea a devenit un subiect central în administrația Trump, după ce președintele s-a autointitulat „președintele fertilizării” în primăvară.

Promotorii politicilor familiale conservatoare critică însă ritmul lent al implementării și cer ca Casa Albă să prioritizeze măsuri care să încurajeze creșterea natalității în Statele Unite, în contextul unui declin alarmant al ratei de naștere.

Printre propunerile discutate se numără summit-uri pro-nataliste, reducerea reglementărilor pentru creșe și scaune auto pentru copii, creșterea creditului fiscal pentru copii și asigurarea completă a serviciilor pre- și postnatale.

Pro-natalitatea nu este doar un slogan electoral pentru administrația Trump, ci o temă care a captat atenția unei părți importante a coaliției republicane.

În primăvara acestui an, președintele s-a autointitulat „fertilization president”, atrăgând imediat atenția conservatorilor care promovează politici familiale.

Aceștia, însă, și-au exprimat dezamăgirea, argumentând că promisiunile legate de pro-natalism nu s-au transformat încă în acțiuni concrete la nivel legislativ sau administrativ.

Criticii susțin că lipsa de progres în domeniul pro-natalist ar putea submina entuziasmul anumitor segmente ale Partidului Republican, inclusiv New Right populists și techno-natalists.

Aceștia sunt preocupați de erodarea forței de muncă și de impactul pe termen lung al declinului natalității asupra demografiei americane.

În același timp, conservatorii tradiționali consideră că sprijinul pentru familii trebuie să includă valori morale și culturale solide, accentuând structura familiei clasice.

Tim Carney, senior fellow la American Enterprise Institute, subliniază că există oameni în administrație care doresc să promoveze politici pro-familie, dar acestea nu au ajuns încă în fruntea listei de priorități.

„Este totul la început, dar va fi un subiect pe care republicanii vor dori să îl abordeze în alegerile de mijloc”, spune Carney, evidențiind potențialul electoral al pro-natalității.

Unul dintre obiectivele principale ale susținătorilor pro-natalismului este organizarea unui summit național care să aducă în prim-plan problema natalității scăzute în SUA.

Summit-ul ar urma să reunească lideri politici, experți în politici familiale și reprezentanți ai societății civile pentru a dezbate măsuri concrete.

Casa Albă, prin Consiliul de Politici Interne, examinează mai multe propuneri: reducerea reglementărilor pentru creșe și scaune auto, majorarea creditului fiscal pentru copii și asigurarea completă a serviciilor medicale pre-, post- și perinatal.

Strategia administrativă are două componente: sprijinirea financiară și medicală a familiilor și crearea unui mediu care să permită creșterea copiilor în conformitate cu valorile lor, inclusiv prin promovarea școlilor alternative și a creșelor gestionate de comunități religioase sau familiale.

Un oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului, a declarat că administrația a realizat multe în primele 200 de zile și că urmează „trei ani și jumătate plini de oportunități”, fie prin acțiuni administrative, fie prin colaborarea cu Congresul.

Deși nu a fost confirmat niciun eveniment pro-natalist oficial, oficialii subliniază că președintele este deschis să convoace experți și lideri de opinie pentru a discuta măsuri de stimulare a natalității.

Legislația recentă a administrației Trump, cunoscută sub numele de „One Big Beautiful Bill”, include măsuri concrete pentru stimularea natalității.

Aceasta a făcut permanent creditul fiscal pentru copii introdus inițial în Tax Cuts and Jobs Act și a ajustat suma pentru inflație.

În plus, legea prevede un „baby bonus” de 1.000 de dolari pentru copiii născuți între 2025 și 2028.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a instruit agenția să acorde prioritate în granturi comunităților cu rate mai mari de naștere și căsătorie, o măsură care subliniază interesul administrației pentru pro-natalism.

Totuși, criticii remarcă că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a inversa trendul descendent al natalității și că unele decizii, precum eliminarea unor subvenții pentru părinți în programul Medicaid și reducerea cercetării IVF, pot avea efecte adverse.

Infertilitatea reprezintă o provocare majoră pentru susținătorii pro-natalismului. Trump a promis acces guvernamental la fertilizare in vitro (IVF), dar implementarea acestei politici a rămas întârziată.

Social conservatorii se opun IVF, considerând că viața începe la concepție și că știința nu ar trebui să intervină în procesul natural al procreației.

Ca alternativă, unii experți propun medicina reproductivă restaurativă, care include suplimente hormonale și terapii naturale pentru îmbunătățirea fertilității.

Aceste măsuri sunt mai puțin costisitoare și mai acceptabile moral pentru conservatori, oferind o soluție potențială pentru creșterea natalității fără a încălca valorile tradiționale.

Dr. Kaylen Silverberg, specialist în fertilitate, consideră că accesul extins la tratamentele reproductive va genera mai mulți copii și reprezintă un obiectiv atât pro-viață, cât și pro-familie. Totuși, costurile și controversele morale fac ca aceste măsuri să fie dificil de implementat rapid la scară națională.

New Right populists și techno-natalists văd pro-natalismul ca pe o strategie esențială pentru prevenirea „colapsului demografic” al SUA.

Malcolm Collins compară declinul natalității cu încălzirea globală, considerând problema una de securitate națională.

Techno-natalists susțin utilizarea tehnologiilor reproductive pentru creșterea populației și sprijinirea familiilor, integrând astfel știința în agenda culturală conservatoare.

Exemple internaționale arată că politici pro-nataliste nu garantează succesul. În Ungaria, deși femeile cu patru sau mai mulți copii sunt scutite de impozitul pe venit, rata natalității rămâne scăzută.

În țările nordice, unde există concediu parental generos și creșe subvenționate, natalitatea continuă să fie limitată. Aceste lecții internaționale sugerează că pro-natalismul trebuie însoțit de politici culturale și economice coerente pentru a avea impact real.

Pro-natalitatea poate fi un instrument electoral puternic pentru Partidul Republican, oferind o temă pozitivă pentru alegerile de mijloc.

Politicieni precum JD Vance și susținători financiari precum Elon Musk promovează natalitatea ca prioritate națională, influențând strategia partidului.

Imaginile liderilor politici alături de copii pot transmite mesaje culturale și morale puternice.

Tim Carney subliniază că gesturile simbolice, precum participarea copiilor la evenimente oficiale, pot influența percepția publicului asupra valorilor familiale ale liderilor și pot întări susținerea pentru politici pro-nataliste.

Deși discuția pro-natalistă este concentrată pe dreapta politică, unele inițiative similare apar și în cercurile de stânga. Conferințele „Abundance” discută reducerea birocrației și politici care facilitează accesul la locuințe, considerate benefice pentru familii.

Conservatorii de mic guvern susțin că problema natalității nu este economică, ci culturală și religioasă. Ben Shapiro afirmă că declinul natalității reflectă schimbări în valorile societale și nu poate fi rezolvat doar prin intervenție guvernamentală.

Această abordare limitează capacitatea administrației de a influența direct natalitatea prin politici economice sau fiscale.

Pro-natalismul rămâne o componentă importantă a strategiei administrației Trump și a Partidului Republican.

Extinderea accesului la tratamente reproductive, creșterea creditelor fiscale pentru copii și susținerea familiilor conform valorilor lor sunt măsuri considerate prioritare.

În perspectivă, Trump și susținătorii pro-natalismului vor încerca să creeze politici care să fie acceptabile atât pentru conservatori tradiționali, cât și pentru tehnonatalists, menținând coeziunea unei coaliții fragile.

Pro-natalismul nu este doar o strategie politică, ci și o declarație culturală și morală, menită să transmită valori legate de familie și procreație pentru viitoarele generații.